"Erwarte Reaktion": Zorc nimmt BVB-Stars in die Pflicht

Michael Zorc fordert ein anderes Auftreten seines BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ging am vergangenen 21. Spieltag mit 2:5 (1:3) im heimischen Stadion gegen Verfolger Bayer Leverkusen baden. Eine derart schlechte Leistung will BVB-Sportdirektor Michael Zorc künftig keinesfalls mehr sehen. Doch der kommende Gegner wird keineswegs ein Selbstläufer.

Der BVB muss Wiedergutmachung betreiben - ausgerechnet an der Alten Försterei des 1. FC Union Berlin. Die Hauptstädter rangieren nicht nur auf Platz vier und liegen damit in Schlagdistanz auf die zweitplatzierte Borussia. Ihre beiden einzigen Heimspiele konnten die Köpenicker zudem gegen den Revierklub gewinnen.

Hinzu kommt, dass die drei Punkte im Kampf um die Champions-League-Ränge enorm wichtig sind. Gibt der BVB auch diese Zähler an einen direkten Konkurrenten ab, rückt das Feld der Bayern-Verfolger immer enger zusammen. Vor der Partie beträgt das Polster aber wohlgemerkt noch komfortable neun Punkte.

Sportdirektor Michael Zorc erinnert seine zuletzt so enttäuschenden BVB-Stars nun dennoch an jene schwierige Ausganglage. "Wir müssen jetzt dranbleiben, zumal Union ein direkter Konkurrent um die Champions League-Plätze ist und wir gegen Union die letzten beiden Auswärts-Spiele dort verloren haben", so der 59-Jährige zu "Bild": "Wir sollten wissen, was uns an der Alten Försterei erwartet."

Zorc erwartet eine "Reaktion" des BVB

Das Hinspiel konnte der BVB indes mit 4:2 (2:0) für sich entscheiden. Der zweimalige Torschütze Erling Haaland fehlt der Elf von Cheftrainer Marco Rose allerdings erneut. Der Norweger hat nach überstandener Oberschenkelverletzung noch nicht mit der Mannschaft trainieren können.

Für Michael Zorc ist derweil ebenfalls wichtig, dass seine Spieler ein anderes Gesicht zeigen als gegen die Werkself: "Nach der Vorstellung gegen Leverkusen erwarte ich eine Reaktion und ein anderes Auftreten."

Auch die heimischen BVB-Fans wurden bitter enttäuscht und hatten dies im Signal Iduna Park mit Pfiffen kundgetan. Ein Sieg bei Union Berlin könnte die Wogen nun aber schnell wieder glätten.