Kehl stellt Forderung an die BVB-Stars

Sebastian Kehl hofft auf mehr Konstanz beim BVB

Borussia Dortmund hat mit dem Auswärtssieg bei Union Berlin auf das Debakel gegen Bayer Leverkusen reagiert. BVB-Funktionär Sebastian Kehl hofft, dass der Erfolg den Schwarz-Gelben für die kommenden Wochen Schwung verleiht.

Borussia Dortmund bleibt in der laufenden Saison konstant inkonstant. Auf die 2:5-Klatsche gegen Bayer Leverkusen folgte am vergangenen Wochenende ein überzeugender 3:0-Sieg bei Union Berlin. Zwar beträgt der Rückstand auf den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga noch satte sechs Punkte, dennoch hoffen die Westfalen darauf, zumindest mehr Ruhe in das eigene Spiel zu bekommen.

"Wir haben deutlich kompakter und stabiler gestanden", blickte Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl gegenüber den "Ruhr Nachrichten" auf das Duell mit den Eisernen zurück: "Natürlich gab es auch noch Dinge, die nicht optimal waren, aber insgesamt haben wir wenig zugelassen."

Am Donnerstag geht es für den BVB in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow weiter (ab 18:45 Uhr LIVE bei RTL+). Dabei möchten die Dortmunder den Grundstein für eine versöhnliche Rest-Rückrunde legen.

Kehl fordert "hellwaches" BVB-Team

"Wir stehen vor wichtigen Spielen in der Bundesliga und in der Europa League", erklärte Kehl über die anstehenden Wochen und forderte von der Mannschaft: "Wenn wir weiter dabei sein wollen, müssen wir in diesen Partien von der ersten Minute an hellwach sein."

Zuletzt stand der BVB in der Saison 2017/18 in der Europa League, scheiterte damals aber schon im Achtelfinale an RB Salzburg. In dieser Spielzeit möchte die Borussia mehr Runden überstehen. Damit würde der BVB wohl die noch einzig verbliebene Titelchance wahren.

Schließlich liegen die Dortmunder in der Bundesliga trotz des jüngsten Auswärtssieges weiterhin klar hinter dem FC Bayern. An eine Wende glauben nur noch die größten Optimisten.