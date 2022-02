Bis 2027! Oldie Hasebe verlängert langfristig in Frankfurt

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Makoto Hasebe hält Eintracht Frankfurt die Treue

38 Jahre und kein bisschen müde: Eintracht Frankfurt kann auch in Zukunft mit Makoto Hasebe planen.

Der Japaner hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Hessen bis 2027 (!) verlängert. Bis Sommer 2023 soll der Routinier noch als Führungsspieler auf dem Platz stehen und danach nahtlos ins Trainerteam wechseln.

Am Freitagmittag verkündete der Bundesligist die frohe Kunde via Twitter.

#Hasebe2027 ‼️😱



Makoto Hasebe verlängert langfristig und unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2027, bleibt ein weiteres Jahr als Spieler und wechselt anschließend in den Trainerstab 💪#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 18. Februar 2022

"Makoto Hasebe ist ein Spieler, den sich jeder professionelle Klub nur wünschen kann. Seine Fähigkeiten auf dem Platz entsprechen trotz seines Alters gehobenen Ansprüchen der Bundesliga. Als Persönlichkeit ist er vor allem für junge Spieler ein wichtiger Faktor. Makoto ist Stratege und Ruhepol unserer Mannschaft und charakterlich eine einwandfreie Persönlichkeit", kommentierte SGE-Sportvorstand Markus Krösche die Fortsetzung der seit 2014 erfolgreichen Zusammenarbeit.

Hasebe, derzeit ältester Spieler der Bundesliga, sei "Vorbild, wichtiger Ansprechpartner und Identifikationsfigur" für den Verein und soll ab 2023 "erste Erfahrungen in einem Profitrainerstab sammeln".

Der ehemalige japanische Nationalspieler lief nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg in bislang 256 Pflichtspielen für die Eintracht auf. In der laufenden Saison kam er 19 Mal zum Einsatz.

"Die Eintracht ist mein Klub"

Dass seine Zeit in der Mainmetropole noch nicht endet, macht Hasebe glücklich.

"Frankfurt ist für mich in den vergangenen Jahren meine Heimat geworden, die Eintracht mein Klub. Wir haben in den vergangenen acht Jahren viel gemeinsam erreicht und erlebt und ich freue mich, dass die Reise weiter geht. Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen", erklärte der Fanliebling, der mittlerweile zum Vize-Kapitän aufgestiegen ist.

Zur Berufsorientierung für die Zeit nach der aktiven Karriere nahm Hasebe zuletzt auch am Pilotprojekt "Players Pathway" des Deutschen Fußball-Bundes teil.