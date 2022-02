Tränen-Auswechslung von Reyna: "Er ist ziemlich fertig!"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Gio Reyna (M.) droht die nächste Ausfallzeit beim BVB

Borussia Dortmund siegte am Sonntagabend überdeutlich mit 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach und zeigte die so dringend benötigte Reaktion nach der 2:4-Heimpleite gegen die Rangers am Donnerstag in der Europa League. Trotz des Kantersiegs gab es beim BVB auch zwei bittere Personalien zu verdauen: Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou droht die nächste Verletzungspause.

Beide Dortmunder Spieler, die erst zum vierten beziehungsweise fünften Mal in der laufenden Saison in der BVB-Startelf standen, mussten in der Partie schon vor dem Seitenwechsel verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Bei Gio Reyna war das besonders bitter, verließ der 19-Jährige in der 30. Minute doch unter Tränen den Rasen im Signal Iduna Park. Er fiel zuvor auf dem Spielfeld zu Boden, praktisch alle BVB-Teamkollegen eilten anschließend zu dem US-Amerikaner, um ihm aufzuhelfen. Er wurde in der 30. Minute durch Julian Brandt ersetzt.

30' 🔁 Erster Wechsel: Gio #Reyna muss verletzungsbedingt leider runter, für ihn steht jetzt @JulianBrandt auf dem Platz. Gute Besserung, Gio! Und alles geben, Jule! #BVBBMG 1:0 — Borussia Dortmund (@BVB) 20. Februar 2022

Nach Angaben von BVB-Cheftrainer Marco Rose, der sich nach der Partie zu den beiden notgedrungenen Auswechslungen äußerte, sei Reyna "ziemlich fertig".

"Er kam gerade aus einer Verletzung, war gerade erst wieder da", erinnerte Rose an die lange Leidenszeit des Youngsters. Der Offensiv-Allrounder hatte aufgrund einer Muskelverletzung über 25 Pflichtspiele des BVB verpasst und fiel zwischen September und Januar durchgehend aus.

Über die genaue Art und Schwere der am Sonntag erlittenen Verletzung machte Borussia Dortmund zunächst keine Angaben. Marco Rose meinte lediglich dazu: "Man muss damit rechnen, dass seine alte Stelle wieder aufgebrochen ist. Das ist megabitter."

Dortmunds Chefcoach versprach aber: "Wir kriegen ihn wieder hin und geben ihm alle Unterstützung."

Auch Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou musste noch vor der Halbzeitpause mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Beim französischen Abwehrhünen soll die Verletzung aber wohl nicht ganz so schlimm sein. Er wurde am Sonntagabend durch Marin Pongracic ersetzt.