US-Juwel absolviert Probetraining beim FC Bayern

Der FC Bayern ist auf der Suche nach Verstärkung für den Nachwuchsbereich

Auf der Suche nach hoffnungsvollen Talenten für die Zukunft ist der FC Bayern in den USA fündig geworden. Der begehrte Nachwuchsspieler hat bereits bei den Münchnern ein Probetraining absolviert.

Wie der US-Journalist Grant Wahl berichtet, befasst sich der FC Bayern mit einer möglichen Verpflichtung von Cruz Medina. Der offensive Mittelfeldspieler ist aktuell für die San José Earthquakes aktiv. Doch schon bald könnte Medina den Schritt nach Europa wagen.

Video of 15-year-old Cruz Medina of the San Jose Earthquakes academy scoring a goal this week while on trial with the Bayern Munich U-16 team. pic.twitter.com/YNUJzXVuuX — Grant Wahl (@GrantWahl) 1. März 2022

Der FC Bayern befindet sich unter den interessierten Vereinen. In den vergangenen Tagen trainierte der 15-Jährige im U16-Team der Münchner mit. Ob der FC Bayern Medina unter Vertrag nehmen würde, ist nicht bekannt. In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der Bundesligist aber immer wieder in den USA bedient.

FC Bayern pflegt Partnerschaft mit dem FC Dallas

So pflegt der FC Bayern seit Jahren eine Partnerschaft mit dem FC Dallas. Von den Texanern wechselte 2018 Chris Richards nach Deutschland. So absolvierte der Innenverteidiger in seiner Zeit in München immerhin zehn Pflichtspiele. Aktuell ist der 21-Jährige an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, wo er zum Stammpersonal zählt.

Auch Taylor Booth kam einst aus den USA zum FC Bayern, schaffte beim Rekordmeister aber nicht den Durchbruch. Dennoch intensiviert der deutsche Branchenprimus - wie viele andere Bundesligisten - seit Jahren sein Scouting in Nordamerika.

Nun steht Medina beim FC Bayern auf dem Zettel. Der Nachwuchsspieler wurde in Kalifornien groß und wechselte über den San Francisco Glens Soccer Club zu den San José Earthquakes.

Im Jugendbereich des MLS-Klubs sorgte Medina bereits für Aufsehen. So wurde das Mittelfeld-Talent 2021 in der U15-Division des MLS Next Cups als bester Spieler ausgezeichnet. Damit spielte sich Medina weiter in den Fokus der europäischen Klubs, wie das Probetraining beim FC Bayern zeigt.