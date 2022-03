So will RB Leipzig den FC Bayern und BVB stoppen

Gabor Krieg via www.imago-images.de

RB Leipzig will weiter den FC Bayern und den BVB attackieren

Während RB Leipzig weiter vom Titel in der Europa League und im DFB-Pokal träumen darf, konzentrieren sich FC Bayern und Borussia Dortmund "nur noch" auf das Tagesgeschäft in der Fußball-Bundesliga. Doch auch dort wollen die Roten Bullen dem Spitzen-Duo auf lange Sicht noch gefährlicher werden. Welchen Plan die Sachsen verfolgen, um sich als ärgster Konkurrent der Münchner und des BVB zu etablieren, hat nun die "Sport Bild" enthüllt.

Eine der wichtigsten Achsen soll dabei der schon sehr gut präparierte Kader von RB Leipzig sein. "Wir haben nicht viele Spieler, die uns im Sommer verlassen könnten. Wir planen, den Kader eher zu stärken als zu schwächen", erklärte Sportchef Oliver Mintzlaff zuletzt.

Konkret bedeutet das laut dem Bericht, dass Stars wie Christopher Nkunku, Dani Olmo oder Josko Gvardiol nur dann gehen dürfen, wenn außergewöhnlich gute Angebote für die Leistungsträger eintrudeln. Die Tendenz geht aber klar zum Verbleib.

Außerdem sollen die Verantwortlichen von RB Leipzig analysiert haben, dass Neuverpflichtungen nur ganz gezielt nötig sind, wenn die Mannschaft tatsächlich wie geplant zusammenbleibt. "Ein, zwei Verstärkungen" sind demnach geplant.

Vor allem auf der Innenverteidiger-Position soll nachgelegt werden. Gut möglich, dass es in der neuen Saison in der Abwehr jedoch (auch) alte Gesichter zu sehen gibt.

Denn anders als zuletzt sollen laut dem Bericht auch bislang verliehene Spieler eine Rückkehrchance bekommen. Die Talente Tom Krauß (derzeit an den 1. FC Nürnberg verliehen) und Frederik Jäkel (spielt auf Leihbasis bei KV Ostende in Belgien) schlagen sich äußerst gut in der Ferne und könnte eine ernsthafte Option sein ab Sommer.

RB Leipzig will mit Tedesco verlängern

Auch Stürmer Brian Brobbey (derzeit Ajax Amsterdam) und Mittelfeldmann Ilaix Moriba (derzeit FC Valencia) sollen eine weitere Möglichkeit erhalten, sich in Leipzig zu beweisen.

Ein weiterer Grundpfeiler für den Angriff auf FC Bayern und BVB soll die vorzeitige und langfristige Verlängerung mit Trainer Domenico Tedesco sein, der im Dezember vom erfolglosen Jesse Marsch übernommen und RB auf Champions-League-Platz vier geführt hat. Im Sommer soll es Gespräche geben, wenn der Coach weiter so erfolgreich ist.

Die Kombination aus einem gewachsenen und guten Kader sowie einem auf Langfristigkeit angelegten Trainer soll die Roten Bullen schließlich wieder ganz nach vorn spülen, so das Blatt.

"Aus sportlicher Sicht ist es entscheidend, mit einem möglichst großen Stamm an Spielern, die unsere Spielphilosophie verinnerlicht haben, durchgehend arbeiten zu können", gab Christopher Vivell, Technischer Direktor bei den Sachsen, die Marschroute vor.