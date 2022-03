Eintracht Frankfurt tütet Sommer-Transfer ein

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Randal Kolo Muani schließt sich Eintracht Frankfurt an

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Randal Kolo Muani vom französischen Klub FC Nantes gesichert. Das gab die SGE am Freitagmittag bekannt.

Der Stürmer wechselt im Sommer ablösefrei von Frankreich nach Frankfurt und unterschreibt bei den Hessen einen langfristigen Vertrag bis 2027.

"Randal Kolo Muani bringt Fähigkeiten mit, die wir für unser Spiel benötigen. Er ist schnell, robust und hat einen sehr guten Torabschluss", schwärmt SGE-Sportvorstand Markus Krösche und ergänzt: "Zudem ist er taktisch variabel und kann in mehreren Systemen spielen, was uns in der neuen Saison noch mehr Variabilität verleihen wird."

✍️ Kolo Muani kommt an den Main!



Randal Kolo Muani stürmt ab Sommer als Adlerträger.

Der Angreifer wechselt vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2027 🤩🙌#SGE #KoloMuani2027 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. März 2022

Muani habe aufgrund seins Entwicklungspotenzials auch das Interesse zahlreicher anderer Klubs geweckt. "Dass er seine nächsten Schritte bei Eintracht Frankfurt machen möchte, freut uns sehr", so Krösche.

Zuletzt wurde auch Borussia Dortmund, dem AC Mailand, der AS Monaco, Olympique Marseille und einem nicht näher benannten spanischen Klub Interesse an dem 23-Jährigen nachgesagt.

Hartnäckige Gerüchte über das Frankfurter Interesse an Muani gibt es bereits seit dem Sommer 2021. Ein Wechsel soll damals allerdings an der Ablöseforderung der Franzosen gescheitert sein. Nun kommt Muani ablösefrei in die Bundesliga.

Bei Eintracht Frankfurt bestand Handlungsbedarf

Für Nantes verbuchte Kolo Muani bislang 18 Tore und 13 Vorlagen in 69 Pflichtspielen. Allein 2021/22 kommt er wettbewerbsübergreifend auf acht Treffer und vier Assists in 23 Partien.

Kolo Muani war 2015 in den Nachwuchs von Nantes gewechselt. Die Spielzeit 2019/2020 verbrachte er auf Leihbasis bei US Boulogne.

Bei Eintracht Frankfurt bestand dringender Handlungsbedarf, da mit Sam Lammers und Jens Petter Hauge zwei Stürmer im Kader stehen, deren Leihverträge im Sommer 2022 auslaufen. Ob es zu einem Verbleib kommt, steht noch nicht fest.