Neururer kritisiert Schalker Trainerwechsel

Markus Endberg via www.imago-images.de

Peter Neururer kritisiert den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat mit der Entlassung von Dimitrios Grammozis auf die enttäuschenden Resultate der vergangenen Wochen reagiert. Interimscoach Mike Büskens übernimmt bei den Königsblauen bis zum Saisonende. Peter Neururer sieht den Trainerwechsel bei seinem Ex-Klub kritisch.

Rund ein Jahr stand Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Nachhaltigen Erfolg brachte der 43-Jährige dem abgestürzten Traditionsverein aber nicht. Als Tabellensechster droht der Zweitligist die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in dieser Saison zu verpassen.

In den kommenden Wochen soll unter Interimstrainer Mike Büskens doch noch die Wende geschafft werden - soweit die Schalker Wunschvorstellung. Peter Neururer kann die Entscheidung seines ehemaligen Arbeitgebers allerdings nicht nachvollziehen und warf den Knappen deshalb "Aktionismus" vor.

"Ein neuer Impuls ist mit Sicherheit nicht gegeben. Die Tatsache, dass der Trainer beurlaubt wurde, ist möglicherweise richtig, der Zeitpunkt ist mit Sicherheit nicht der richtige", kritisierte Neururer den FC Schalke 04 bei "Sport1".

FC Schalke 04 laut Peter Neururer "in der Not"

Der neue Coach habe jetzt "kaum noch Möglichkeiten, irgendwie neuen Esprit in die Mannschaft zu bringen. Die Frage ist, ob Mike Büskens, der schon bei Grammozis mitgearbeitet hat, noch neue Impulse setzen kann. Ob das die richtige Lösung ist, das stellt sich dann im Nachhinein raus", so Neururer.

Auf die Frage, ob Büskens nur eine Notlösung sei, antwortete der 66-Jährige: "Es ist mit Sicherheit eine Notlösung, denn Schalke ist in der Not. Schalke 04 muss jetzt unbedingt punkten, um das Ziel Aufstieg zu erreichen. Der Trainer ist beurlaubt worden. Ob zu Recht oder nicht zu Recht, das lasse ich mal außen vor."

Neururer selbst hatte den FC Schalke 04 von April 1989 bis November 1990 als Chefcoach betreut.