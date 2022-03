Ulreich macht Brazzo langsam Druck

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Gespräche zwischen Sven Ulreich und Hasan Salihamidzic über eine Verlängerung beim FC Bayern haben offenbar noch nicht begonnen

Sven Ulreich ist die klare Nummer zwei im Tor des FC Bayern. Bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße im vergangenen Sommer wurde lediglich ein Einjahresvertrag vereinbart, der in wenigen Monaten endet. Nun will der ehemalige Schlussmann des HSV scheinbar zügig Klarheit über seine Zukunft. Und so steht Sportvorstand Hasan Salihamidzic zunehmend unter Druck.

Wie geht der FC Bayern bei der Besetzung des Torwartteams für die Saison 2022/23 vor? Jene Frage stellt sich bereits seit Monaten, noch ist sie ungeklärt.

Der Vertrag von Kapitän und Leitfigur Manuel Neuer soll verlängert werden, Berichten zufolge ist ein weiteres langfristiges Arbeitspapier im Gespräch, sodass der 35-Jährige noch bis 2025 das Münchner Tor hüten könnte.

Daher benötigt der FC Bayern für die zweite Position keinen Herausforderer, wie der noch bis 2023 an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel einzuordnen ist, sondern eher einen routinierten Schlussmann, der keine Ansprüche auf Spielzeit einfordert und gleichwohl verlässlich ist. In Sven Ulreich verfügt der Rekordmeister bereits über einen solchen Spieler.

Sven Ulreich kann sich Verbleib beim FC Bayern vorstellen

Ulreich kommt seit seiner Rückkehr vom Hamburger SV auf sieben Einsätze unter Cheftrainer Julian Nagelsmann. In der Mannschaft genießt der einstige U21-Nationaltorwart Respekt, schon zwischen 2015 und 2020 zeichnete sich der 33-Jährige als starker Rückhalt aus.

Die Münchner Nummer zwei kann sich "Sky" zufolge eine Vertragsverlängerung vorstellen. Allerdings haben Gespräche zwischen seinem Berater und den Klub-Bossen noch nicht stattgefunden - ein Umstand, den Ulreich scheinbar mehr und mehr irritiert.

Dem TV-Sender zufolge möchte er, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch im März Klarheit schafft. Sollte der Klub tatsächlich nicht länger mit ihm planen, könnte sich Ulreich somit frühzeitig anderweitig orientieren.

Bayern-Flirt Ortega hat weitere Option

Der FC Bayern zögert derweil noch, da Ulreich nicht der einzige Kandidat als Neuer-Ersatz ist. Seit mehreren Monaten schon wird Arminia Bielefelds Stefan Ortega als möglicher Neuzugang gehandelt.

Angeblich haben die Münchner ihr Interesse jüngst erneut hinterlegt. Im Sommer wäre der 29-Jährige ablösefrei zu haben.

Laut "Sky" bietet sich für Ortega mittlerweile aber auch eine weitere Option: Demnach denkt auch Bayer Leverkusen über eine Verpflichtung nach, Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. In Leverkusen müsste er mit Platzhirsch Lukas Hradecky um einen Stammplatz kämpfen.