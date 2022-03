Medien: BVB findet überraschenden Abnehmer für Bürki

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Roman Bürki wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Bei Borussia Dortmund ist Roman Bürki aufs Abstellgleis geraten. Spätestens im Sommer wird der Torwart den BVB wohl verlassen. Zahlreiche Klubs sollen den Schweizer locken, darunter auch der FC Bayern.

Wie "transfermarkt.us" berichtet, hat sich Bürki aber bereits für einen Klub entschieden. Demnach schließt sich der 31-Jährige wohl dem künftigen MLS-Klub St. Louis City SC an.

Eine grundsätzliche Einigung sei bereits erzielt worden. Federführend in den Verhandlungen war wohl Lutz Pfannenstiel. Der frühere Bundesliga-Manager ist Sportdirektor beim Franchise, das 2023 den Spielbetrieb in der MLS aufnehmen wird.

Pfannenstiel hat bereits Joao Klauss von der TSG 1899 Hoffenheim und Tomas Ostrak vom 1. FC Köln nach St. Louis gelockt. Ihre Verträge besitzen bereits ab Sommer 2022 Gültigkeit.

Dem Bericht zufolge ist Bürki von einem möglichen USA-Abenteuer fasziniert und hat dafür andere lukrative Angebote ausgeschlagen. Angeblich lagen dem Keeper Angebote des FC Bayern, Aston Villa, Galatasaray, dem FC Valencia, dem FC Lorient und einem namentlich nicht genannten Klub aus der italienischen Serie A vor.

FC Bayern sucht Neuer-Ersatz

Beim FC Bayern sucht man dem Vernehmen nach tatsächlich nach einem neuen Ersatzmann für Manuel Neuer. Der Vertrag von Sven Ulreich läuft am Saisonende aus, Alexander Nübel ist noch bis 2023 an die AS Monaco verliehen. Zuletzt wurde immer wieder über das Interesse an Stefan Ortega von Arminia Bielefeld spekuliert, der 29-Jährige wird aber auch bei Bayer Leverkusen gehandelt.

Dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ernsthaft über eine Verpflichtung Bürkis, der sein letztes Pflichtspiel im Mai 2021 bestritt, nachdenken, darf allerdings angezweifelt werden.

Bürki kassiert Top-Gehalt beim BVB

Bürkis Vertrag bei Borussia Dortmund ist noch bis 2023 datiert. Dennoch wollen die BVB-Bosse den Schlussmann schnellstmöglich loswerden. Er sollte den Klub schon in den vergangenen beiden Transferperioden verlassen, schlug mehrere Angebote anderer Vereine aber aus.

Bürki bezieht beim BVB seit Jahren ein Top-Gehalt, soll dem Vernehmen nach rund fünf Millionen Euro jährlich kassieren.