Bielefelds Bello für US-Nationalteam nachnominiert

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

George Bello wurde für die USA nachnominiert

Verteidiger George Bello von Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld ist für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele der USA nachnominiert worden.

Der 20-Jährige ersetzt den verletzten Sergino Dest vom FC Barcelona. Bello hat bislang sechsmal für das US-Team gespielt. Zum US-Aufgebot gehören zudem Tyler Adams (RB Leipzig) und Ricardo Pepi (FC Augsburg).

Die USA spielen am 24. März in Mexiko, am 27. März gegen Panama und am 30. März in Costa Rica. Im Kampf um das WM-Ticket liegt das Team auf Rang zwei, die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Turnier in Katar.