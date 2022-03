Gladbach-Star wohl Wunschspieler von Mourinho

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Neuhaus (2.v.l.) wird in Italien gehandelt

Nach einer Leistungsdelle in der Bundesliga-Hinrunde ist Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach längst wieder eine feste Größe im Mittelfeld geworden. Kein einziges Rückrundenspiel hat der Nationalspieler verpasst und sich damit längst wieder bei anderen Topklubs in den Fokus gespielt.

Wie aus einem Bericht des italienischen Portals "tuttomercatoweb.com" hervorgeht, hat Neuhaus das Interesse von keinem Geringeren als Startrainer José Mourinho geweckt.

Der Portugiese coacht derzeit den Hauptstadtklub AS Rom in der Serie A und schaut sich gemeinsam mit Sportdirektor Tiago Pinto intensiv nach möglichen Sommer-Verstärkungen um.

Dabei soll vor allem Florian Neuhaus das Interesse der Römer geweckt haben, der ohnehin zur kommenden Saison nur schwer in Gladbach zu halten sein würde.

Wie viele andere Stammspieler bei den Fohlen auch wird Neuhaus aufgrund der sportlichen Misere der laufenden Spielzeit mit einem Abschied vom Niederrhein in Verbindung gebracht. Die Gladbacher stehen davor, zum zweiten Mal nacheinander das internationale Geschäft zu verpassen, weshalb wohl allein schon aus finanziellen Gründen mehrere Leistungsträger nicht weiter gehalten werden können.

AS Rom derzeit nur Siebter in der Serie A

Zuletzt hatte sich Gladbach zwar auf den elften Tabellenplatz verbessert, sollte das am Freitag abgebrochene Gastspiel beim VfL Bochum (beim Stand von 2:0 für Gladbach) wie erwartet für die Borussia gewertet werden. Der Rückstand auf die Europapokal-Plätze ist aber dennoch mit aktuell elf Zählern riesengroß.

Wie bereits übereinstimmend von mehreren Medien vermeldet wurde, soll Neuhaus eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen haben, welches übrigens noch bis Sommer 2024 läuft.

Sollte die Roma tatsächlich Ernst machen bei dem 25-Jährigen, wäre dies wohl keine unüberwindbare Hürde für den Mourinho-Klub, der AS Rom unbedingt zurück in die Champions League führen will. Aktuell rangiert das Team nur auf Platz sieben in der Serie A.