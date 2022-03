BVB-Juwel als größtes Talent der Welt ausgezeichnet

IMAGO/Jürgen Kessler

Große Ehre für BVB-Juwel Jude Bellingham (r.)

Jude Bellingham von Borussia Dortmund ist mit dem NXGN-Award 2022 als "größtes Wunderkind im Weltfußball" geehrt worden. Das BVB-Juwel hängte unter anderem einen Youngster des FC Bayern ab.

Besondere Ehre für Jude Bellingham: Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat den vom Portal "goal.com" vergebenen NXGN-Award 2022 abgeräumt. Demnach ist der BVB-Profi das "größte Wunderkind im Weltfußball".

Zugelassen zu der jährlich durchgeführten Wahl waren alle Spieler, die nach dem 1. Januar 2023 geboren sind. Im Vorjahr gewann Ansu Fati vom FC Barcelona den Award.

"Ich freue mich, dass ich bei NXGN die Nummer eins bin", sagte Bellingham. Er dankte den BVB-Fans für ihre Unterstützung: "Die weiß ich sehr zu schätzen."

Jamal Musiala vom FC Bayern auf Rang vier

Bellingham verwies unter anderem Jamal Musiala auf die Plätze. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern landete auf Rang vier.

"Für mich ist es eine Ehre", sagte Musiala. "Das erfüllt mich mit Stolz und ist zusätzliche Motivation, meine Ziele zu erreichen."

Zweiter hinter Bellingham wurde Bayer Leverkusens derzeit am Kreuzband verletztes Super-Talent Florian Wirtz.

Mit Bellinghams BVB-Teamkollege Youssoufa Moukoko (Platz acht) sowie Ricardo Pepi vom FC Augsburg (Platz zehn) enterten zwei weitere Bundesliga-Akteure die Top 10.

BVB: Großes Lob für Jude Bellingham

Bellingham sei "bereits jetzt einer der besten Mittelfeldspieler weltweit", hieß es in der Begründung seiner Einstufung auf Rang eins des Rankings. "Der Engländer ist in der Lage, auch auf höchstem europäischen Niveau das Tempo eines Spiels vorzugeben. Seine Ballkontrolle und das Selbstvertrauen, das dem erfahrener Titelgewinners in nichts nachsteht, sind Eigenschaften, die jeder moderne Coach dringend sucht."

Es sei "wohl keine Frage", dass der BVB-Newcomer "den europäischen und weltweiten Fußball auf Jahre hinaus prägen" werde.

Die Borussia hatte Bellingham im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von seinem Heimatverein Birmingham City losgeeist. Heute wird der Marktwert des englischen A-Nationalspielers auf rund 75 Millionen Euro taxiert - Tendenz stark steigend.