Coach stellt klar: Haaland-Theater "völlig uninteressant"

IMAGO/Revierfoto

Die Zukunft von Erling Haaland beim BVB ist großes Thema

Derzeit weilt Erling Haaland von Borussia Dortmund bei der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft, wo er beim 2:0-Sieg gegen die Slowakei seinen 13. Treffer im 16. Einsatz erzielte. Das Verhalten des 21 Jahre alten BVB-Stars abseits des Rasens sorgte zuletzt allerdings für Unmut - zum Unverständnis einiger Trainer aus seiner Heimat.

Keine Interviews, keine schnelle Reaktion am Presse-Mikrofon nach den Trainingseinheiten: Während seines Aufenthalts beim norwegischen Nationalteam gibt sich der sonst durchaus gesprächige Erling Haaland vollkommen wortkarg.

Anstatt die vermeintlich vorherrschenden Fragen zu seinem bevorstehenden Abschied vom BVB zu beantworten, wird der Superstar auf eigenen Wunsch abgeschottet. Was den Medien aufstößt, wird von der norwegischen Trainer-Elite durchaus begrüßt.

"Ich denke, das ist momentan sehr klug. Es geht auch ein wenig darum, Respekt vor dem Menschen zu zeigen", äußerte sich Christian Michelsen, Coach des norwegischen Erstligisten Kristiansund BK, gegenüber "Verdens Gang" zur Causa Haaland.

Geir Bakke von Lilleström SK schlägt in die selbe Kerbe: "Er ist auch nur ein Mensch. Es geht nicht nur darum, wie man mit einem Weltstar umgeht", warnte der 52-Jährige. Haaland sei "noch jung" und man müsse ihm gewähren, den "Fokus auf die richtigen Dinge zu legen".

Erling Moe, der Haaland aus gemeinsamen Zeiten beim Molde FK kennt, betonte zwar, dass er Verständnis für den Gesprächsbedarf der Presse hat, schränkte aber ein: "Wir wissen alle, dass es, wäre er auf einer PK aufgetaucht, niemals um das Nationalteam gegangen wäre. Alles hätte sich um die Transfersaga gedreht." Das könne auch nicht im Sinne der norwegischen Auswahl sein.

BVB-Star Erling Haaland im Fokus? "In Europa herrscht Krieg"

Von einer anderen Warte aus betrachtet Coach Kjetil Knutsen von Bodö/Glimt die Situation. "Meine Meinung ist vollkommen irrelevant. In Europa herrscht Krieg, sollten wir unseren Fokus also darauf legen, ob Haaland abgeschottet wird oder nicht? Es ist völlig uninteressant", so Knudsen.

In Norwegen wurden zuletzt Stimmen laut, die forderten, Haaland solle sich ein Beispiel an Ski-Langlauf-Superstar Therese Johaug nehmen. Die 33-Jährige stellte sich bei den norwegischen Meisterschaften zu jeden Zeitpunkt den Fragen der Presse.

Dass der Vergleich hinkt, ist allerdings offensichtlich. Johaug ist über mehr als ein Jahrzehnt in ihre Rolle als Vorzeigeathletin hineingewachsen. Außerdem beendet sie nach den Titelkämpfen ihre Karriere.

Die ohnehin bereits beindruckende Laufbahn von Haaland dürfte ab dem Sommer 2022 noch einmal in den Fokus rücken, wenn er den BVB für etwa 75 Millionen Euro verlassen und sich einem Klub aus der absoluten europäischen Elite anschließen kann.