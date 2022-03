Nächste Pause? So ist der Stand bei Haaland und Akanji

IMAGO/VEGARD GRoTT

Erling Haaland könnte dem BVB am Wochenende fehlen

Droht die nächste Auszeit? Der BVB bangt nach dem 9:0-Kantersieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Armenien erneut um Erling Haaland. Nach seiner Auswechslung zur Pause ist weiterhin unklar, wie schwer es den Torjäger erwischt hat. Auch bei Manuel Akanji gab es Sorgen. Zwei Medienberichte machen den Borussia-Fans aber Hoffnung.

Am Dienstagabend stockte vielen Dortmundern der Atem: Nachdem Erling Haaland kurz vor der Halbzeit seinen zweiten Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 erzielt hatte, blieb der Angreifer im Strafraum liegen und ließ sich zunächst noch auf dem Platz behandeln. Zuvor hatte ihn ein Gegenspieler heftig am Fuß getroffen. Zum zweiten Abschnitt kam er nicht wieder zurück.

Assistenztrainer Kent Bergersen berichtete im norwegischen Fernsehen von Blut am Knöchel und davon, dass Haaland nach einer "harten Halbzeit" im zweiten Durchgang geschont wurde. Nationaltrainer Ståle Solbakken verriet später, sein Superstar habe eigentlich weiterspielen wollen.

Beim BVB dürfte der Vorfall wenige Tage vor dem Top-Spiel gegen RB Leipzig einige Kopfschmerzen ausgelöst haben, schließlich war Haaland erst kürzlich nach einer sechswöchigen Zwangspause auf dem Platz zurückgekehrt.

BVB muss keinen (langen) Haaland- und Akanji-Ausfall befürchten

Am Tag nach dem Spiel gab "Sky" immerhin leichte Entwarnung. Ohne weiter ins Detail zu gehen, deutete der TV-Sender an, dass - wenn überhaupt - nur das Leipzig-Match in Gefahr sein dürfte. Sicherheit würde allerdings erst in den kommenden zwei Tagen herrschen.

Haaland hat in der laufenden Spielzeit einmal mehr unter Beweis gestellt, eine der heißesten Aktien der Fußball-Welt zu sein. In 23 Einsätzen für den BVB traf der Linksfuß wettbewerbsübergreifend 23 Mal ins Schwarze und bereitete zudem sechs weitere Tore vor. Sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben ist noch bis 2024 gültig.

Gute Nachrichten gibt es laut den "Ruhr Nachrichten" auch bei Manuel Akanji. Der Innenverteidiger musste beim 1:1 seiner Schweizer gegen den Kosovo zwar pausieren, wird aber am Wochenende wieder bereitstehen, so die Zeitung.