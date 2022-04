Lewandowski zu Barca? Experte sieht drei Hürden

IMAGO/Guenter Schiffmann

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Seit Wochen wird Robert Lewandowski vom FC Bayern immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Zusammenhang gebracht. Ein Barca-Experte glaubt allerdings, dass das Gerücht auf äußerst tönernen Füßen steht.

Moises Llorens, der als Journalist für "ESPN" tätig ist und als echter Insider des FC Barcelona gilt, hat sich im Gespräch mit dem polnischen Internetportal "Sportowe Fakty" mit Blick auf die Erfolgsaussichten eines Engagements von Lewandowski bei den Katalanen äußerst zurückhaltend gezeigt.

"Der Klub kann im Moment nicht mehr für Gehälter ausgeben. Um einen Platz für Lewandowski frei zu machen, müssten sie einige Spieler verkaufen oder Gehalt einsparen", umreißt Llorens die Gemengelage beim FC Barcelona und schlussfolgert: "Um ehrlich zu sein, es wird sehr schwer, Lewandowski zu bekommen."

Zum einen, da ist sich Llorens sicher, müsste Lewandowski bei einem Abschied vom FC Bayern in Richtung Barcelona auf Gehalt verzichten. "Ich bin überzeugt, dass sein Vertrag hier [in Barcelona, d.Red.] geringer dotiert sein würde, als beim FC Bayern. Anders gesagt: Wenn Lewandowski auf der Suche nach dem großen Geld ist, ist Barcelona nicht die richtige Entscheidung für ihn", so der Experte.

"Barcelona will nicht noch mehr Konflikte mit dem FC Bayern"

Zudem wüsste er von seinen Quellen, dass Barca nur die Fühler nach Lewandowski ausstrecken wird, wenn man den FC Bayern damit nicht verärgern würde. Die geplante Teilnahme des FC Barcelona an der Super League habe die Beziehung ohnehin belastet "und Barcelona will nicht noch mehr Konflikte mit dem FC Bayern", so Llorens.

Mit den notwendigen Verkäufen, einem Zugeständnis beim Gehalt und der Zustimmung der Münchner stehen demnach gleich drei Hürden dem Deal im Weg.

Grundsätzlich bestätigt Llorens allerdings, dass Lewandowski in den Überlegungen des FC Barcelona eine Rolle spielt. Barca habe ursprünglich einen U23-Angreifer gesucht, sei inzwischen aber umgeschwenkt. Zudem sei die Beziehung zwischen Präsident Joan Laporta und Lewy-Berater Pini Zahavi ausgesprochen gut.

Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2023. Gespräche um eine Verlängerung sollen etwas ins Stocken geraten sein. Wohl auch, da der 33-Jährige einen langfristigen Vertrag und ein sattes Gehalt fordern soll.