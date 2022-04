30-Mio.-Klausel? Türkisches Super-Talent beim BVB gehandelt

IMAGO/Tolga Adanali

Arda Güler wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund streckt seine Fühler auf der Suche nach den Stars von morgen angeblich in die Türkei aus. Ein erst 17 Jahre altes Mittelfeld-Juwel soll es auf den Zettel des BVB geschafft haben. Ein Transfer scheint jedoch unwahrscheinlich.

Bereits im zarten Alter von 16 Jahren debütierte Arda Güler in der SüperLig für Fenerbahce. Inzwischen steht der Spielmacher schon bei neun Einsätzen in der türkischen Eliteklasse. Auch in der Europa-League-Qualifikation sowie der Conference League durfte Güler schon auflaufen.

In 48 Minuten Spielzeit in den Playoff-Duellen mit Slavia Prag gab er mit zwei Vorlagen eine tolle Visitenkarte ab, konnte das Aus des Istanbuler Klubs aber nicht verhindern.

Den einen oder anderen internationalen Spitzenverein hat das Top-Talent jedoch offenbar schon auf sich aufmerksam gemacht - darunter nach Informationen von "transfermarkt.de" einen Bundesligisten. Glaubt man der Zeitung "Takvim", handelt es sich dabei um Borussia Dortmund.

BVB eine gute Adresse für junge Spieler

Demnach spricht für einen Wechsel Gülers zum BVB die Tatsache, dass sich seine Eltern bessere Entwicklungsmöglichkeiten für ihren Sohn im Ausland versprechen - zumal sich die Borussia in den letzten Jahren den Ruf eines der besten Jugendförderer Europas erwarb.

Allerdings soll Gülers Vertragssituation bei Fenerbahce den angeblichen deutschen Interessenten vorerst abgeschreckt haben.

Im bis 2025 laufenden Kontrakt des Eigengewächses ist nämlich den Berichten zufolge eine Ausstiegklausel verankert, die es in sich hat. Die festgelegte Ablösesumme für Güler soll satte 30 Millionen Euro betragen.

Wechselt der Teenager tatsächlich zu diesem Preis, würde sein Transfer Geschichte schreiben: Er wäre dann nach Arda Turan, der 2015/2016 für 34 Millionen Euro zum FC Barcelona übersiedelte, der teuerste türkische Fußballer aller Zeiten. Ob der BVB bereits ist, diese Fast-Rekordsumme zu bezahlen, scheint jedoch mehr als fraglich.