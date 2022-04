Nuri Sahin will BVB-Trainer werden

Nikku via www.imago-images.de

Nuri Sahin trainiert seit letztem Oktober den türkischen Erstligisten Antalyaspor

Nuri Sahin startet seit knapp einem halben Jahr als Cheftrainer so richtig durch. Als Coach des türkischen Erstligisten Antalyaspor hat er eine beeindruckende Serie hingelegt, den Klub von einem Abstiegsplatz ins gesicherte Mittelfeld der Süper Lig geführt. Für die Zukunft aber träumt der 33-Jährige von einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub BVB.

In einem Videointerview bei "Tivibu Spor" erklärte der 33-jährige Trainerneuling zwar zunächst einmal, dass er mit Antalyaspor ehrgeizige Pläne verfolgt: "Ich bin sehr glücklich hier. Ich möchte hier bleiben."

Sahin hat langfristig fünf Jahre bei dem Klub unterschrieben, für den er bis zum letzten Herbst noch als Spieler selbst auflief und bis Oktober die ersten acht Saisonspiele auf dem Rasen gestanden hatte.

Nuri Sahin träumt von Rückkehr zum BVB

Der gebürtige Lüdenscheider, der bereits mit 16 Jahren zum ersten Mal in der Bundesliga spielte, machte aber kein Geheimnis daraus, was er für sich als großes Karriereziel als Trainer definiert hat: "Ich habe Ziele: Ich möchte Pokale gewinnen. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte Dortmund trainieren."

Borussia Dortmund ist die große Vereinsliebe des 51-maligen türkischen Nationalspielers. Für den BVB lief er, unterbrochen von Auslandsstationen bei Real Madrid, FC Liverpool und Feyenoord Rotterdam, in mehr als 270 Pflichtspielen auf.

Mit den Schwarz-Gelben feierte er große Erfolge wie 2011 die Deutsche Meisterschaft und 2017 den DFB-Pokalsieg.

Großes Lob für zwei Ex-BVB-Coaches

Bevor er bei Antalyaspor vom Spieler und Kapitän zum Cheftrainer wurde, habe er sich im Vorfeld intensiv mit seinem Ex-Coach Jürgen Klopp ausgetauscht, schilderte Sahin.

Er träumt schon jetzt davon, irgendwann einmal beim BVB in die Fußstapfen seines Mentors zu treten und stehe "in ständigem Kontakt" mit Klopp, so Sahin, der aber auch von seinem früheren Coach Thomas Tuchel schwärmte.

Dessen taktische Arbeit beim BVB habe ihn "damals sehr beeindruckt", sagte Sahin.