Bayern-Trainer Nagelsmann verpasst "ewigen" BVB-Rekord

IMAGO/Moritz Mueller

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern seine erste Deutsche Meisterschaft feiern

Im direkten Duell mit dem Rivalen Borussia Dortmund kann der FC Bayern am Samstagabend zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister werden. Ein überragender Allzeit-Rekord für die Münchner, die seit einem Jahrzehnt nicht mehr vom Thron zu stoßen sind. Ein anderer Bundesliga-Rekord wird aber auch in diesem Jahr noch in den Händen des BVB bleiben.

Julian Nagelsmann will im immer noch zarten Trainer-Alter von 34 Jahren seine erste Meisterschaft holen. Der gebürtige Bayer stellte schon einige Altersrekorde im deutschen Fußball-Oberhaus auf, debütierte einst als jüngster Bundesliga-Cheftrainer aller Zeiten.

Als er am 11. Februar 2016 die TSG 1899 Hoffenheim vom damals zurückgetretenen Huub Stevens übernahm, war Nagelsmann gerade einmal 28 Jahre alt. Nur Bernd Stöber war in den 1970-Jahren bei einem Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Köln noch jünger gewesen, sprang allerdings nur für eine Partie als Interimstrainer ein.

Nagelsmann jüngster A-Jugend-Meistertrainer aller Zeiten

Schon zwei Jahre zuvor hatte er sich mit 24 Jahren als jüngster Trainer einer deutschen A-Jugend-Meisterschaft in die Geschichtsbücher eingetragen. Im letzten Jahr feierte er als jüngster Coach der Bundesliga-Geschichte seinen 100. Sieg in der ersten Liga.

Einen Bestwert allerdings wird Julian Nagelsmann verpassen. Selbst, wenn der FC Bayern am Samstagabend die Partie gegen den BVB gewinnt und schon vorzeitig am 31. Spieltag als Meister feststeht, wird Nagelsmann mit dann 34 Jahren und 274 Tagen nicht zum jüngsten Meistertrainer der Liga-Geschichte.

Dieser womöglich ewigen Bundesliga-Rekord bleibt in den Reihen von Borussia Dortmund.

Der heutige externe Berater Matthias Sammer führte das schwarz-gelbe Starensemble um Weltmeister Jürgen Kohler, Mittelfeld-Dirigent Tomas Rosicky und Torschützenkönig Marcio Amoroso im Alter von 34 Jahren und 241 Tagen zum Titelgewinn. In der Saison 2001/2002 gelang ihm dieses Kunststück in seiner zweiten Spielzeit als Cheftrainer beim BVB.

Der FC Bayern hätte in diesem Jahr also knapp einen Monat früher alles klarmachen müssen, um Sammer und seinem BVB diesen Bundesliga-Rekord entreißen zu können.