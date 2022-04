S04-Star verrät: Aufstieg in der Kabine kein großes Thema

Ralf Treese via www.imago-images.de

Victor Pálsson (l.) will mit dem FC Schalke 04 aufsteigen

Der FC Schalke 04 steht vor dem vielleicht schon vorentscheidenden Spiel in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga. Am Samstag steht ab 13:30 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten und Mitabsteiger Werder Bremen an. Gibt's in dieser Partie den sechsten Sieg in Serie, ist der Wiederaufstieg zum Greifen nah.

Mit der nötigen Mischung aus Anspannung und Vorfreude wollen die Schalker in das Topspiel gegen den SV Werder starten, wie es jüngst Mittelfeld-Antreiber Victor Pálsson betonte: "Der Druck war hier doch schon die ganze Saison hoch", wurde der S04-Vizekapitän in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zur besonderen Konstellation vor dem Duell Erster gegen Zweiter zitiert.

Das Thema Wiederaufstieg hat beim FC Schalke so richtig Fahrt aufgenommen, seit dem Mike Büskens als Interimstrainer die beeindruckende Serie von fünf Siegen nacheinander mit seiner Truppe hingelegt hat und die Königsblauen von Platz sechs an die Tabellenspitze der zweiten Liga gestürmt sind.

Pálsson freut sich auf "volle Stadien und geile Stimmung"

Innerhalb der Kabine sieht es derzeit allerdings anders aus, betonte Pálsson: "Wir versuchen, nicht so viel über dieses Thema zu sprechen. Natürlich wollen wir alle aufsteigen, aber in der Kabine reden wir nicht darüber. Dort sind wir locker und haben Spaß."

Mit seinen 23 Saisonspielen für S04 ist Pálsson selbst ein wichtiger Faktor bei den Gelsenkirchenern, auch wenn er in den letzten Wochen immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde.

Für die Partie gegen Werder Bremen meldete sich der 30-Jährige aber voll einsatzfähig: "Ich freue mich jetzt einfach auf ein geiles Spiel. Mit den Fans im Rücken wird es fantastisch", so Pálsson, der genau vorgab, woraus es in dem Spitzenspiel vor mehr als 60.000 Zuschauern am Samstag ankommen wird: "Erfahrung und Mentalität sind in dieser Phase wichtig. Die Spiele werden alle eng und spannend sein, die Stadien voll, die Stimmung geil."

Nach dem Bremen-Spiel muss der FC Schalke in den kommenden Wochen noch gegen Sandhausen (29. April, A), FC St. Pauli (7. Mai, H) und den 1. FC Nürnberg (15. Mai, A) ran.