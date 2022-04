Begehrtes Stürmertalent will wohl "unbedingt" zum BVB

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Wird Ekitike der Haaland-Nachfolger beim BVB?

Im "Bild"-Podcast "Stammplatz" hat BVB-Reporter Sebastian Kolsberger über die aktuelle Stürmersuche der Schwarzgelben gesprochen. Für ihn kristallisiert sich ein klarer Kandidat für die Nachfolge des abwanderungswilligen Erling Haaland heraus: Hugot Ekitike vom französischen Erstligisten Stade Reims. "Die heißeste Spur führt zu ihm", gab Kolsberger an. Schon zuvor berichtete die "Bild", dass der 19-jährige Franzose zusammen mit Adam Hlozek von Sparta Prag als Top-Kandidaten gelten.

"Wichtig ist, dass der Spieler unbedingt zum BVB will", teilte Kolsberger weiter mit, als er über Ekitike sprach. Das würde Verhandlungen deutlich vereinfachen aus Sicht der Dortmunder.

"Sport1"-Reporter Patrick Berger hatte zuvor im Podcast "Die Dortmund-Woche" angemerkt, dass Ekitike Interessenten aus der Premier League habe und deshalb für den Bundesligisten zu teuer sein könnte. Insbesondere das neureiche Newcastle United wurde immer wieder mit dem jungen Franzosen in Verbindung gebracht. Ein Preis in der Region von über 30 Millionen wurde zuletzt in den Medien spekuliert.

BVB: Ekitike günstiger als gedacht?

Kolsberger widersprach nun diesen Angaben. "Er wäre für 20 bis 25 Millionen Euro zu haben", sagte er weiter. Damit würde sich Ekitike im selben Preisfeld wie Hlozek befinden. Es wäre eine Ablöse, die dem BVB zwar weh tun würde, die aber mit Verkäufen zu stemmen wäre.

Dass die Dortmunder auf erfahrenere Stürmer zurückgreifen, ist für den "Bild"-Reporter indes ausgeschlossen. Da englische Vereine die Preise auf dem Transfermarkt in die Höhe schnellen lassen, könne der BVB beim Wettbieten nicht mithalten. "Da kann Dortmund nicht überall zuschlagen", betonte Kolsberger. Es bleibe nach wie vor "Dortmunds Philosophie", auf junge sowie entwicklungsfähige Spieler zu setzen.

Dies würde auch auf Ekitike zutreffen. In 21 Ligue-1-Spielen erzielte der 19-Jährige in dieser Saison neun Tore. Seit Ende Februar fehlt der Stürmer Reims allerdings aufgrund einer Oberschenkelverletzung.