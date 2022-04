Javi Martínez: Darum will Lewandowski Bayern verlassen

IMAGO/Kevin Voigt

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Spekulationen um einen möglichen Abschied von Torjäger Robert Lewandowski halten den FC Bayern weiter in Atem. Ein früherer Münchner Teamkollege des Polen kann sich einen Wechsel gut vorstellen.

Stolze sieben Jahre kickte Javi Martínez beim FC Bayern gemeinsam mit Robert Lewandowski. In jeder Saison feierten sie zusammen die deutsche Meisterschaft, 2020 sogar den Champions-League-Titel. Kein Wunder also, dass die beiden Routiniers bis heute eine Menge verbindet.

"Ich habe erst heute mit ihm gesprochen. Er sagte zu mir: 'Du bekommst jeden Tag mehr graue Haare!'", verriet Martínez nun in einem Interview mit dem Radiosender "Cadena Ser".

Martínez über Bayerns Personalpolitik: "... dann bist du aufgeschmissen"

Dem Spanier, der mittlerweile im WM-Gastgeberland Katar seine Brötchen verdient, sind die vielen Gerüchte um Lewandowskis Zukunft nicht verborgen geblieben. Vor allem beim FC Barcelona soll der Goalgetter hoch im Kurs stehen.

"Ich denke, es gibt eine Chance. Ob er Real Madrid oder Barca bevorzugt? Morgen werde ich ihn fragen", erklärte Martínez, der allerdings weiß, dass es für seinen ehemaligen Mitspieler nicht einfach wird, aus seinem noch bis 2023 gültigen Vertrag herauszukommen.

Der Welt- und Europameister warnte: "Die Sache mit Bayern ist, dass es keine Klauseln gibt. Wenn sie dich nicht verkaufen wollen, bist du aufgeschmissen."

Abschied vom FC Bayern wegen Ballon d'Or?

Zuletzt hatten die FCB-Verantwortlichen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic immer wieder betont, Lewandowski 2022 auf keinen Fall die Freigabe erteilen zu wollen. Dennoch halten sich die Wechsel-Spekulationen hartnäckig.

Martínez hat eine Vermutung, warum der Stürmer mit 33 Jahren auf dem Buckel noch einmal ein neues Abenteuer suchen könnte.

"Ich glaube, er glaubt, dass er in Spanien einen Ballon d'Or oder zwei gewonnen hätte. Und deshalb will er es versuchen. Er hat das Gefühl, dass er den Ballon d'Or verdient hat. In der spanischen Liga zu spielen, bei Barca oder Madrid, oder in der deutschen Liga ist nicht dasselbe", stellte der Defensiv-Allrounder klar.