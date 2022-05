Fan-Ausschreitungen nach Frankfurts Finaleinzug

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Nach SGE-Finaleinzug: Polizei trotz der Ausschreitungen ein zufrieden

Nach dem Finaleinzug von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen West Ham United kam es in Mainmetropole zu Ausschreitungen. Die Polizei griff unter anderem auf Wasserwerfer zurück.

Die Fans von Eintracht Frankfurt feierten den historischen Finaleinzug ihrer Mannschaft nach dem 1:0-Sieg gegen West Ham United in der UEFA Europa League noch bis spät in die Nacht. Dabei kam es allerdings in unterschiedlichen Bereichen der Stadt zu Ausschreitungen. Dies berichtet unter anderem der "Sportbuzzer".

So sollen Fans beider Mannschaften das Halbfinale in unterschiedlichen Kneipen des Bahnhofsviertels verfolgt haben. Nach der Partie war die Stimmung nicht nur untereinander aggressiv, sondern auch gegenüber der Polizei. Es kam zu Flaschenwürfen und weiteren Aggressionen. Die Polizei Frankfurt kommunizierte auf "Twitter", dass aufgrund der erhitzten Gemüter Wasserwerfer zum Einsatz kamen.

Die Polizei setzte auf ein großes Aufgebot im Bereich der Innenstadt und versuchte, die gegnerischen Fanlager strikt zu trennen. Dennoch kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Insgesamt sei es dennoch eine "ausgelassene Feierstimmung" gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Zu größeren Ausschreitungen sei es dabei nicht gekommen. "Insgesamt war die Nacht ruhiger als die Nacht vor dem Spiel".

Genaue Zahlen zu Straftaten in Zusammenhang mit dem Spiel könne er noch nicht nennen.

SGE vs. West Ham: Fan-Ausschreitungen in Frankfurt

Im Vorfeld des Spiels kam es zu Übergriffen von Frankfurter Anhängern gegenüber angereisten Briten. Polizeisprecher Thomas Hollerbach wurde gegenüber der "Daily Mail" deutlich: "Wir schämen uns für diese Frankfurt-Fans." Das Verhalten der Täter gegenüber den Gästefans sei "schrecklich" gewesen.

Laut der "Frankfurter Rundschau" seien am Mittwochabend 15 bis 20 Personen aus zwei Kleintransportern in das Pub "The Fox and Hound" gestürmt, um dort Gästefans zu attackieren. Ein 36-Jähriger musste anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bis zum Donnerstagnachmittag wurden mehr als 30 Personen festgenommen.

Doch auch einige Fans von West Ham sorgten für negative Schlagzeilen. So wurden laut Polizeiangaben gleich zwei Personen aus dem Gästeblock festgenommen, weil sie den Hitlergruß zeigten.