Alle Infos zum Europa-League-Finale im Blog

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Rund 25.000 Frankfurt-Fans werden in der Europa League erwartet

Der Countdown läuft: Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr LIVE bei RTL) steht für Eintracht Frankfurt das vielleicht größte Spiel der Vereinsgeschichte auf den Programm, wenn es im Finale der Europa League in Sevilla gegen den schottischen Top-Klub Rangers FC geht. sport.de fasst die wichtigsten Neuigkeiten rund um das Match im Blog zusammen:

Lindström meldet sich einsatzfähig

Rangers mit großem Respekt vor der Eintracht

Eintracht-Team schreibt Brief an die Fans

Wichtige Vertragsverlängerung vor dem EL-Finale

SGE-Fans in Sevilla deutlich unterlegen

Balogun schwärmt von den Rangers

Knauff lässt Zukunft offen

+++ 17. Mai | 21:22 Uhr: Glasner voller Zuversicht +++

Oliver Glasner strahlte auf der Pressekonferenz am Dienstagabend die volle Vorfreude auf das Finale aus. "Ganz Europa kann sich auf das Spiel freuen", meinte der SGE-Coach, der neben seinen Spielern Rafael Borré und Sebastian Rode auf dem PK-Podium Platz nahm.

>>Hier geht's zu allen weiteren wichtigen Aussagen der Pressekonferenz

🎙️ #Glasner:

„Unsere Fans sind außergewöhnlich. Welche Strapazen sie in Kauf nehmen, um uns zu unterstützen. Welche Stimmung und welchen Enthusiasmus sie verbreiten…da bekommt Gänsehaut. Es passiert etwas mit dir. Es hilft dir, Spiele zu gewinnen.“

––––––#SGEuropa #SGERFC pic.twitter.com/XbexXOUl0r — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. Mai 2022

+++ 17. Mai | 20:13 Uhr: Lindström ist einsatzfähig +++

Eintracht Frankfurt kann im Finale der Europa League auf den zuletzt angeschlagenen Offensivspieler Jesper Lindström zurückgreifen. "Jesper geht es sehr gut, er hat das Abschlusstraining ohne Probleme bestritten", sagte Trainer Oliver Glasner: "Er ist einsatzbereit. Ich werde eine Nacht darüber schlafen, ob er von Beginn an spielt oder von der Bank kommt."

Lindström war seit dem Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United Ende April mit Oberschenkelproblemen ausgefallen, fehlen wird gegen die Glasgow Rangers am Mittwoch somit lediglich Abwehrchef Martin Hinteregger wegen seiner Oberschenkelverletzung. Generell sei die Mannschaft "in einem guten Zustand", betonte Glasner: "Die Mischung aus Konzentration, Fokus und Lockerheit passt."

🎙️ #Glasner:

„Das Abschlusstraining ist sehr gut gelaufen. Wir hatten eine gute Stimmung und eine gute Mischung aus Konzentration, Fokus und Lockerheit.“

––––––#SGEuropa #SGERFC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. Mai 2022

+++ 17. Mai | 18:32 Uhr: Eintracht-Tross in Sevilla gelandet +++

Am frühen Dienstagabend ist der Tross der Eintracht sicher in Spanien gelandet. Die Sondermaschine aus Frankfurt kam bei bestem Frühsommer-Wetter in Andalusien an.

+++ 17. Mai | 18:28 Uhr: Rangers mit großem Respekt vor der Eintracht +++

Die Glasgow Rangers gehen mit großem Respekt in das Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt.

"Das ist eine gut organisierte Mannschaft mit schnellen und gefährlichen Spielern. Frankfurt hatte tolle Spiele gegen den FC Barcelona und West Ham United. Sie haben es verdient, im Finale zu stehen", sagte Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Dennoch ist die Zuversicht beim schottischen Vizemeister für das Endspiel am Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) in Sevilla groß. "Die Stimmung ist sehr gut. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel", sagte van Bronckhorst und fügte hinzu: "Wir wollen unsere Fans stolz machen."

Wie die Eintracht haben die Schotten in ihrer Vereinsgeschichte erst einen internationalen Titel gewonnen. Der Triumph im längst abgeschafften Europacup der Pokalsieger liegt schon 50 Jahre zurück. "Wir haben die große Möglichkeit, den zweiten Europacupsieg zu schaffen. Wir wollen diese Trophäe gewinnen", bekräftigte van Bronckhorst..

+++ 17. Mai | 17:34 Uhr: Eintracht-Team schreibt Brief an die Fans +++

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte in einem offenen Brief an ihre Fans gewandt. "Wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden", beginnt das Team sein Schreiben vor dem Finale der Europa League: "Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst."

Es gelte gegen "eine starke Mannschaft des Rangers FC, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen." Das Team freue sich für Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) "auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan wird gigantisch werden. Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird", heißt es im Brief: "Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben."

+++ 17. Mai | 15:24 Uhr: Eintracht verlängert mit Tuta +++

Eintracht Frankfurt hat den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag mit dem brasilianischen Innenverteidiger Tuta vorzeitig bis Juni 2026 verlängert. Der 22 Jahre alte Tuta kam im Januar 2019 vom FC Sao Paulo zum Europa-League-Finalisten.

"Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden", sagte Sportvorstand Markus Krösche. >>Mehr zu der Eintracht-Personalie

+++ 17. Mai | 12:18 Uhr: Frankfurt-Fans zahlenmäßig klar unterlegen +++

Eintracht Frankfurt hatte bisher selbst bei den Auswärtspartien wegen der vielen mitgereisten Fans quasi ausschließlich Heimspiele. Beim Finale in Sevilla wird das wohl anders aussehen. Wie RTL-Reporter Felix Görner vor Ort vermeldet, werden bis zu 100.000 Anhänger aus Glasgow erwartet. Bei Frankfurt bewegt es sich dagegen eher im Bereich von 25.000.

Im Stadion herrscht dann aber wieder Ausgeglichenheit, denn bei der Platzvergabe bekommen beide Teams genau das gleiche Kontingent. Wie die Frankfurter Fans vorab feiern, seht Ihr hier.

+++ 17. Mai | 12:06 Uhr: "Mr. Europacup", eine BVB-Leihgabe und Co. +++

Viele magische Nächte bescherte Eintracht Frankfurt den deutschen Fußball-Fans in dieser Europa-League-Saison bereits. Wir haben die die wichtigsten Protagonisten des Eintracht-Wunders mal unter die Lupe genommen: Hier geht's zum Artikel!

+++ 17. Mai | 11:57 Uhr: Die Rangers sind da! +++

+++ 17. Mai | 09:34 Uhr: Balogun schwärmt von den Rangers +++

Rangers-Profi Leon Balogun fühlt sich bei dem schottischen Traditionsverein bestens aufgehoben. Dies sagte der 33 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi vor dem Europa-League-Finale (21:00 Uhr/RTL) gegen Eintracht Frankfurt.

"Alle sind super euphorisch und möchten wie wir den Titel gewinnen. Das wäre sensationell und eine ganz große Nummer, gerade im Jahr des 150. Vereinsjubiläums", sagte Defensivspieler Balogun in einer Runde mit deutschen Medien. Das Heimstadion Ibrox sei "wie eine Urgewalt".

Die Schotten haben sich nach Siegen über Borussia Dortmund und RB Leipzig für das Endspiel in Sevilla qualifiziert. Vor allem die Anhänger der Rangers haben es Balogun angetan.

"Grundsätzlich sind sie das Beste, was ich an Fans in meiner Karriere kennengelernt habe. Zugleich ist uns bewusst, dass auch die Eintracht eine gewaltige Fanszene mit sehr viel Wucht hat - für mich eine der stärksten in Deutschland, die mächtig Alarm macht", sagte der Fußballprofi. In der Stadt in Andalusien werden zehntausende Fans von beiden Teams erwartet.

+++ 17. Mai | 08:17 Uhr: Knauff denkt nicht über Zukunft nach +++

Eintracht Frankfurts Leistungsträger Ansgar Knauff kann die vergangenen Monate selbst nicht so ganz begreifen.

"Zugetraut habe ich mir das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Weg. Ich bin einfach glücklich und sehr froh darüber, den Schritt hierher gemacht zu haben", sagte Knauff der "Bild-Zeitung".

Der 20 Jahre alte Flügelspieler wurde im Januar von Borussia Dortmund an die Hessen ausgeliehen. Statt in der 3. Liga läuft Knauff nun am Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf.

Wie es nach der eineinhalbjährigen Leihe im Sommer 2023 weitergeht, ist für Knauff noch weit weg.

"Darüber denke ich noch nicht nach", sagte der Fußballprofi, der jeweils im Hinspiel gegen den FC Barcelona im Viertelfinale und bei West Ham United im Halbfinale das 1:0 erzielt hatte. Im Finale von Sevilla gilt Knauff auf der rechten Seite als gesetzt. "Wir sind so nah dran am Titel, jetzt wollen wir den mit allem, was wir haben, auch nach Hause holen", sagte Knauff.

+++ 17. Mai | 07:31 Uhr: Kovac lobt Glasner +++

Eintracht Frankfurts ehemaliger Trainer Niko Kovac hat sich lobend über den jetzigen SGE-Coach Oliver Glasner geäußert.

"Er ist sehr strukturiert, sehr gut organisiert, sehr akribisch, er beobachtet den Gegner sehr genau und bereitet die Mannschaft sehr gut auf ihn vor", sagte Kovac im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Glasner lasse "die Eintracht nicht nur ihren Stiefel runterspielen, sondern passt die Taktik an, er versucht unter der Woche im Training, den Gegner zu simulieren". Der hessische Fußball-Bundesligist spielt am Mittwochabend (21:00 Uhr/RTL) im Finale der Europa League gegen die Rangers.

"Oliver hat seine Vorstellungen vom Fußball gut auf sein Team übertragen, weil er methodisch arbeitet, weil es kein Hü und kein Hott bei ihm gibt", lobte Kovac, der mit der Eintracht 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Seit dem Aus im Dezember in Monaco ist er ohne Verein.

+++ 17. Mai | 07:14 Uhr: Daum drückt Frankfurt "sämtliche Daumen" +++

Ex-Trainer Christoph Daum fiebert beim Europa-League-Finale mit Eintracht Frankfurt mit. "Ich drücke vor dem Bildschirm sitzend sämtliche Daumen, die ich zur Verfügung habe. Es ist immer wieder schön, wenn es solche Spiele gibt", sagte der 68-Jährige gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur".

Diese Emotionalität sei nur "mit der Geburt eines Kindes zu vergleichen, wo du mit Haut und Haaren mit dabei ist. Es ist für mich etwas ganz Besonderes", so Daum. Das gesamte Interview gibt es hier.

+++ 16. Mai | 18:38 Uhr: Frankfurt stimmt sich ein +++

Mit einer Zusammenfassung der neun Europa-League-Tore von Filip Kostic stimmt sich Eintracht Frankfurt auf das Finale ein. Gelingen dem Serben gegen die Rangers weitere Treffer?

+++ 16. Mai | 14:26 Uhr: Hinteregger bestätigt Ausfall +++

Eintracht Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger hat das Europa-League-Finale in Sevilla endgültig abgehakt.

"Diese Art der Verletzung hatte ich zuvor nicht gehabt. Deshalb habe ich gleich auf dem Platz gemerkt, das war’s. Die Diagnose war eigentlich nur die Bestätigung des Gefühls. Ob das jetzt, drei, vier oder sechs Wochen dauert, ist erstmal nicht wichtig, weil danach ohnehin Urlaub ist", sagte der Österreicher.

Der 29-Jährige hatte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United (1:0) verletzt und musste ausgewechselt werden.

"Ich denke, sie werden es auf meiner Position verkraften können. Denn wir haben wirklich hervorragende Verteidiger. Wenn alle in Form sind, macht es keinen Unterschied, ob Makoto Hasebe, Tuta oder ich hinten spielt", sagte Hinteregger.

+++ 16. Mai | 13:49 Uhr: Rangers rufen Fans auf: "Benehmt euch!" +++

2008 sorgen Fans der Rangers in Manchester für schwere Ausschreitungen, vor 50 Jahren beschert ein Platzsturm dem Klub eine zweijährige Europapokal-Sperre. Die Erinnerung ist vor dem Europa-League-Finale am Mittwoch noch präsent.

🇬🇧 Remember who you represent.



🎉 Stay safe and enjoy the party.#UEL pic.twitter.com/c6RtO0A5az — Rangers Football Club (@RangersFC) 15. Mai 2022

"Dies ist eine Nachricht an alle, die nach Sevilla fahren", leitet Souness, der für die Glasgow Rangers als Trainer und Spieler tätig war und mit dem Klub fünfmal die Meisterschaft und fünfmal den Ligapokal gewann, seinen Vortrag ein. "Fahrt hin, genießt es, habt eine tolle Zeit. Unser Team hat sich unglaublich gut geschlagen, um dorthin zu kommen. Wenn man bedenkt, welchen Weg wir in den letzten zehn Jahren zurückgelegt haben, um jetzt in einem echten europäischen Finale zu stehen, ist das eine fantastische Leistung", aber, sagt der 58-fache schottische Nationalspieler, "jetzt seid ihr dran. Ihr müsst hinfahren und euch benehmen. Feiert eine Party, aber benehmt euch! Ihr reist als Botschafter dieses großartigen Fußballvereins dorthin. Benehmt euch, sonst haben wir alle Schlagzeilen, die uns für eine lange Zeit schaden können."

Der Hintergrund des Appells an die eigenen Fans liegt weniger in der Gegenwart des Klubs, dessen Anhang zuletzt maßgeblich am Halbfinal-Triumph über das hochfavorisierte RB Leipzig beteiligt war, sondern in der Vergangenheit: 2008, als die Schotten zum bis jetzt letzten Mal in einem europäischen Finale standen, sorgten Rangers-Fans vor allem nach dem UEFA-Cup-Endspiel gegen Zenit St. Petersburg für teils schwere Ausschreitungen. Im Finalort Manchester wurde ein russischer Anhänger niedergestochen, die BBC unterbrach ihr reguläres Programm, um aus Manchester zu berichten.

+++ 16. Mai | 12:30 Uhr: Ex-Bundesliga-Star findet Frankfurt "machbar" +++

Rangers-Star Leon Balogun ist für das Finale der Europa League optimistisch. "Wir wollen das Spiel für uns entscheiden - komme, was wolle. Ich denke auf jeden Fall, dass das für uns eine machbare Aufgabe ist", sagte der 33-Jährige in einer Runde mit deutschen Medien.

Die Rangers treffen am Mittwoch im Europa-League-Endspiel auf Eintracht Frankfurt und wollen nach Dortmund und Leipzig auch einen dritten deutschen Vertreter besiegen. Die Chancen schätzt Balogun auf etwa 50:50.

Der Abwehrspieler, der früher für Hannover, Bremen, Düsseldorf und Mainz spielte, ist seit 2020 bei den Rangers und genießt die Zeit beim schottischen Traditionsklub. Auf das Finale in Andalusien blickt er mit Vorfreude.

"Zwei starke und geile Vereine. Schade, dass die Kapazitäten so gering ausfallen", sagte Balogun mit Verweis auf das Stadion in Sevilla, in das nur gut 40.000 Menschen passen. Beide Vereine hätten das zehnfache von ihrem zugewiesenen Ticketkontingent von 10.000 Karten verkaufen können.

+++ 16. Mai | 10:12 Uhr: Funkel will "Fläschchen Champagner" öffnen +++

Eintracht Frankfurts langjähriger Trainer Friedhelm Funkel will im Fall eines Europa-League-Titels auf seinen Ex-Klub anstoßen.

"Dann freue ich mich und mache ein Fläschchen Champagner auf", sagte der 68-Jährige der "Deutschen Presse-Agentur" auf die Frage, was er mache, wenn die Eintracht am Mittwochabend das Endspiel gewinne. Funkel trainierte die Hessen von 2004 bis 2009 und war zuletzt vom Klub zum Halbfinale gegen West Ham United eingeladen worden.

Das Endspiel will er zuhause mit Freunden schauen. "Emotional bin ich dabei, aber nicht so, dass ich da bestimmte Kleidung tragen müsste. Ich kenne ja noch immer viele aus Frankfurt, auch aus dem Team. Emotional und auch vom Herzen her bin ich am Mittwoch ganz, ganz großer Eintracht-Fan", sagte Funkel.

Ein Titel im Europapokal werde "ewig Bestand haben", verdeutlichte der Trainer-Routinier. Man könne "die Mannschaft mit den Champions-League-Einnahmen noch eine Stufe höher stellen, was auch notwendig ist."

+++ 16. Mai | 07:37 Uhr: Grabowskis Witwe trotz Einladung nicht beim Endspiel +++

Die Witwe der kürzlich gestorbenen Eintracht-Legende Jürgen Grabowski wird nicht mit den Frankfurtern zum Europa-League-Finale nach Sevilla fliegen.

"Ich habe da eine Einladung von der Eintracht, aber gerade zu viel Stress und keine Ruhe dafür", sagte Helga Grabowski der "Deutschen Presse-Agentur". Sie habe wegen eines Schadens an ihrem Auto nach einem Unfall zu viel zu erledigen. Ihr selbst sei aber nichts passiert.

"Außerdem bin ich nicht so in euphorischer Stimmung", erklärte Helga Grabowski weiter. Ihr Mann starb am 10. März im Alter von 77 Jahren. Im Frankfurter Stadion gab es eine große Trauerfeier für ihn. "Präsident Peter Fischer hat mir gesagt: Die Eintracht ist jetzt deine Familie", sagte Helga Grabowski.

Ihr Mann gewann 1980 mit der Eintracht den UEFA-Pokal, fehlte aber in den Finalspielen gegen Borussia Mönchengladbach verletzt und war bei der Pokalübergabe nur in Zivil dabei. Diese Szene verwendete der Klub dieser Tage auch in einem Tweet vor dem Endspiel gegen die Rangers. "Mit dem Jürgen. Für den Jürgen. In diesem Jahr", heißt es dazu.

+++ 16. Mai | 06:55 Uhr: Daum sieht Kovac als Initiator der Eintracht-Erfolge +++

Der ehemalige Eintracht-Trainer Christoph Daum sieht Niko Kovac als einen der Hauptgründe für die derzeitigen Frankfurter Erfolge.

"Unter Niko Kovac haben sie einen unglaublichen Zusammenhalt entwickelt. Dieser wurde kontinuierlich fortgeführt, von Fredi Bobic und auch weiteren Trainern", sagte Daum vor dem Finale der Europa League der "Deutschen Presse-Agentur". "Der internationale Erfolg hat viele Väter, aber Auslöser ist für mich Niko Kovac mit seiner Arbeit." Dieser habe für die "Initialzündung" gesorgt.

Daum glaubt an einen Titelgewinn des Teams von Trainer Oliver Glasner. "Ich gehe davon aus, dass sie den Europapokal gewinnen werden. Sie werden dann in der Champions League sein, aber sie werden womöglich Ndicka, Kostic und Hinteregger verlieren. Das wird dann eine riesige Herausforderung", prophezeite Daum.