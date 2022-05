Nach Hütter-Aus wieder gefragt? Wolf reagiert verhalten

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Hannes Wolf steht in Gladbach unter Vertrag

Das Abenteuer bei Borussia Mönchengladbach verlief für Hannes Wolf bislang nicht wirklich nach Maß. Zuletzt wurde der Offensivmann nach England zu Swansea City ausgeliehen. Im Sommer kehrt er zurück - und dann?

Hannes Wolf galt bei seiner Verpflichtung vor der Saison 2020/21 als verheißungsvoller Transfer und vor allem als Wunschspieler von Marco Rose. Doch der Coach verließ die Fohlenelf bereits ein Jahr später in Richtung BVB und hinterließ Wolf, der im System von Roses Nachfolger Adi Hütter kaum noch eine Rolle spielte, auf sich allein gestellt.

Folgerichtig wurde der 23-Jährige im Winter zu Swansea City ausgeliehen, wo er wieder aufblühte. 18 Spiele absolvierte der Linksfuß, erzielte zwei Tore und legte drei Treffer auf.

Mittlerweile ist auch Hütter in Gladbach Geschichte. Geht es für Wolf nun nach seiner Rückkehr voran? Der Österreicher gibt sich verhalten. Für ihn ist noch gar nicht klar, ob er - trotz seines Vertrags bis 2024 - wieder das Trikot der Elf vom Niederrhein überstreifen wird.

"Erst einmal freut mich dieses positive Feedback der Fans in Swansea sehr und es ehrt mich auch", sagte Wolf gegenüber "Bild" über die Anhänger und Verantwortlichen des englischen Zweitligisten, die den Österreicher gern behalten würden.

Zukunft in Gladbach? Wolf unschlüssig

"Jetzt haben wir erst einmal eine Pause und die werde ich nutzen, um aufzutanken und gut vorbereitet in die neue Saison gehen zu können. Wie es weitergeht, werden die kommenden Wochen zeigen, ich werde für alle möglichen Szenarien gut vorbereitet sein", deutete Wolf an, dass für ihn auch ein Abschied realistisch scheint.

Ob ein neuer Trainer, der wieder mehr auf Wolf setzt, daran etwas ändern könnte, wollte der 22-Jährige nicht sagen. "Das wird die Zeit zeigen! Ich werde mich auf das konzentrieren, was ich persönlich beeinflussen kann", sagte Wolf.

Viel dürfte davon abhängen, ob der ehemalige Leipziger bei der Borussia wieder die Freude am Kicken empfindet. "Fußball sollte grundsätzlich immer Spaß machen, aber die zweieinhalb Jahre in Deutschland verliefen nicht ganz wie gewünscht", blickte Wolf zurück. "Natürlich macht es viel mehr Spaß, wenn man spielt und gebraucht wird. So, wie es in den letzten fünf Monaten der Fall war."