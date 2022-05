Medien: BVB beschäftigt sich intensiv mit Maatsen

IMAGO/Barrington Coombs

Soll beim BVB hoch im Kurs stehen: Ian Maatsen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bringt seinen Kader für die neue Spielzeit auf Vordermann. Drei Transfers bestätigte der BVB bereits. Nun soll ein Kandidat für die linke Abwehrseite in die Überlegungen der Verantwortlichen gerückt sein.

Baut Borussia Dortmund nach den Transfers des DFB-Duos Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) seine Verteidigung auch auf der linken Abwehrseite um? Offenbar denkt der Vizemeister tatsächlich über einen neuen Spieler nach.

Bislang stehen Cheftrainer Marco Rose in Raphael Guerreiro und Nico Schulz zwei Linksverteidiger zur Verfügung. Schulz gilt jedoch zu jenen Spielern, die der Klub Berichten zufolge im Sommer abgeben will. Nach einer insgesamt schwachen Saison soll auch Guerreiro längst nicht mehr unumstritten sein. "Mundo Deportivo" zufolge wurde der 28-Jährige dem FC Barcelona angeboten.

Wie "Bild" nun berichtet, ist der niederländische Abwehrspieler Ian Maatsen ins Blickfeld der BVB-Planer gerückt. Dortmund beschäftige sich "intensiv" mit einem möglichen Transfer des 20-Jährigen, heißt es.

Leiht der BVB Maatsen aus?

Der U21-Nationalspieler steht eigentlich beim FC Chelsea unter Vertrag, konnte sich dort angesichts der immensen Konkurrenz jedoch nicht durchsetzen. In 2021/22 war Maatsen an den englischen Zweitligisten Coventry City ausgeliehen, wo er in 42 Pflichtspielen seine Profi-Tauglichkeit unter Beweis stellte. Enorme Schnelligkeit und eine gute Ballbehandlung gelten als die Stärken des 1,67 Meter großen Schienenspielers.

Da Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel in Ian Maatsen auch in der kommenden Spielzeit noch keinen Stammspieler im Londoner Star-Ensemble sieht, steht ein weiteres Leihgeschäft im Raum, so "Bild". Für den BVB wäre Maatsen somit eine wohl kostengünstige Option.

Zuletzt hatte es Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Gladbachs Ramy Bensebaini nach Dortmund gegeben. Der 26-Jährige hat seinen Abschiedswunsch bei den Fohlen bereits hinterlegt, "Sport Bild" zufolge steht eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro im Raum.