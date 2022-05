Medien: Real Madrid hat Eintracht-Coach Glasner im Visier

IMAGO/Patrick Scheiber

Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt soll das Interesse von Real Madrid geweckt haben

Auch wenn die erste Saison von Oliver Glasner an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt mit Platz elf in der Fußball-Bundesliga eher ernüchternd verlief, ist der 47-Jährige einer der großen Gewinner der Trainerbranche - immerhin führte er die SGE überraschend zum Titelgewinn in der Europa League und sicherte sich damit unwiderruflich einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs. Ein Umstand, der Glasner nun ins Visier eines absoluten Spitzenklubs gebracht haben soll.

Die "Bild" will erfahren haben, dass Real Madrid ein Auge auf Glasner geworfen haben soll. Demnach beobachten die Königlichen den Österreicher sogar bereits "seit Längerem sehr genau".

Eine extra für die Suche nach möglichen neuen Übungsleitern angelegte Scoutingabteilung soll die Arbeit von Glasner ganz genau verfolgen. Aufgrund der starken Auftritte auf europäischer Bühne soll sich Glasner dem Bericht zufolge mittlerweile unter den Top 5 der potenziellen Real-Trainer der Zukunft befinden.

Vor allem der Erfolg der Eintracht im Viertelfinale gegen den FC Barcelona soll bei den Madrilenen nachhaltig Eindruck hinterlassen haben.

Auch Tottenham heiß auf Eintracht-Coach Glasner?

"Bild" verweist zwar explizit darauf, dass Reals Coach Carlo Ancelotti alles andere als angezählt ist, steht der Italiener mit den Hauptstädtern doch im Finale der Champions League, wenn die Zeit des 62-Jährigen (Vertrag bis 2024) in Madrid endet, dürfte demnach aber auch Glasner Thema sein. Vorausgesetzt natürlich, Glasner betreibt bis dahin weiter erfolgreich Eigenwerbung.

Neben Real Madrid soll sich übrigens auch Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League "sehr genau" über Glasner informiert haben.

In Frankfurt will man davon aber gar nichts wissen. Auf Nachfrage, ob sich schon jemand wegen Glasner gemeldet habe, entgegnete Frankfurts Sportchef Markus Krösche: "Nein, und die neun Cent für den Anruf kann er sich auch sparen!"