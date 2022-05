Das ist dran an den Bayern-Gerüchten um ManUnited-Star

IMAGO/Martin Rickett

Marcus Rashford (r.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Marcus Rashford soll ins Visier des FC Bayern geraten sein. Diese Meldung über den Starspieler von Manchester United machte in englischen Medien vor ein paar Tagen die Runde. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse in der Angelegenheit.

Wie es im Podcast von "Bild"-Fußballchef Christian Falk hieß, soll an den Gerüchten um ein mögliches Interesse des deutschen Rekordmeisters am 24-Jährigen nichts dran sein. Der FC Bayern beschäftigte sich demnach nicht mit der Personalie Marcus Rashford, der bei Manchester United eine furchtbare Saison gespielt hat und sich über Monate völlig außer Form gezeigt hatte.

Rashford wurde in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit nur 13 Mal von Beginn an aufgestellt, fand zuletzt unter dem deutschen Teammanager Ralf Rangnick keine große Berücksichtigung mehr. Auf der Insel blieb das Klub-Eigengewächs seit Januar für ManUnited ohne Torerfolg.

Die aufgekommenen Bayern-Gerüchte sind nach Aussage des Bayern-Insiders aktuell wahrscheinlich eine Taktik der Rashford-Berater, um den Druck auf die Klubführung in Sachen Vertragsverhandlungen zu erhöhen.

Rashford will Manchester United gar nicht verlassen

Der 46-malige englische Nationalspieler besitzt nur noch ein Jahr lang Vertrag bei den Red Devils. Der Klub sah sich nach den zuletzt dürftigen Leistungen des Stürmers nicht dazu gedrängt, Gespräche über ein neues Arbeitspapier zu führen.

Wie es weiter hieß, soll Rashford selbst nicht an einen Abschied vom englischen Rekordmeister nachdenken und vielmehr mit neuem Elan in sein momentan letztes Vertragsjahr in Manchester starten.

Unter dem neuen Teammanager Erik ten Haag will der Offensivmann zurück zu alter Stärke finden, die ihn einst ausgezeichnet hatte. Noch in der Saison 2019/2020 traf Rashford 17 Mal in der Premier League für ManUnited, insgesamt steht er bei 59 Toren in 204 Einsätzen im englischen Oberhaus.

Auch der neue Fußballlehrer im Klub den Haag selbst davon überzeugt sein, Rashford wieder in Form bringen zu können. Der Niederländer wechselt von Ajax Amsterdam auf die Insel und startet in seine erste Saisonvorbereitung mit dem Traditionsklub.