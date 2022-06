Voting: Wähle deine DFB-Wunschelf gegen Italien!

IMAGO/Sportfoto Zink / HMB / Julien Becker

Wen beordert Hansi Flick in die Startelf?

Am Samstagabend (20:45 Uhr/RTL) startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien in die neue Saison der Nations League. Gegen den amtierenden Europameister wird Hansi Flick versuchen seine starke Serie auszubauen. Seit Flick das Amt des Bundestrainers übernommen hat, hat Deutschland noch nie verloren (8 Siege/1 Remis).

Welchen Spielern soll Flick in der Startelf das Vertrauen schenken? Welche Stars gehören auf die Bank? Wähle bei sport.de jetzt Deine Wunschelf für das Duell mit den Azzurri.

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Endrunde der Weltmeisterschaft heißt es nun die passenden Spieler für das große Turnier zu finden. Nominiert hat Flick 26 Akteure, BVB-Kapitän Marco Reus musste zuletzt allerdings verletzt passen. Ob der Offensivspieler für die Partie gegen Italien zur Verfügung steht, ist unklar.

Bereit für die Partie ist hingegen Thomas Müller vom FC Bayern. Der Routinier stellte klar, dass man dem bislang zumindest öffentlich oftmals wenig geschätzten Wettbewerb durchaus Bedeutung beimisst.

Thomas Müller spricht von einem "Gradmesser" für Fußball-Deutschland

"Das wird der Gradmesser, wie Fußball-Deutschland, wir Spieler und der ganze DFB sich in den nächsten Monaten fühlen werden", sagte Müller im Kurz-Trainingslager in Marbella.

Müller dürfte gute Chancen haben, einen Platz in der Startelf zu ergattern, würdest DU auch auf dem Star des FC Bayern setzen oder stattdessen den jungen Wilden um BVB-Neuzugang Karim Adeyemi oder Jamal Musiala (FC Bayern) eine Chance einräumen? Ebenfalls spannend: Wer besetzt die Problempositionen auf den defensiven Außenbahnen. Die Nominierten Kandidaten Jonas Hofmann, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs und David Raum wurden standen bei der vergangenen EM nicht im Kader oder zumindest keine Sekunde auf dem Rasen.

Stimme jetzt ab! Rechtzeitig vor dem Spiel präsentieren wir dann Eure Wunschelf auf sport.de!

Nach dem Spiel in Bologna gegen Italien folgen die Partien in München gegen England, in Budapest gegen Ungarn sowie in Mönchengladbach wieder gegen Europameister Italien.