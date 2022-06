Haaland-Kumpel offenbar vor BVB-Abschied

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Erling Haaland (m.) und Antonios Papadopoulos (l.) galten beim BVB als Freunde

In der abgelaufenen Saison machte Antonios Papadopoulos drei Spiele für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund. Im Sommer könnte der Innenverteidiger den BVB aber bereits wieder verlassen.

Wie "Bild" berichtet, steht Papadopoulos bei den Schwarz-Gelben vor dem Abschied. Der 22-Jährige war erst im vergangenen Jahr aus Halle zum BVB gewechselt.

Bei Borussia Dortmund kam der gebürtige Stuttgarter überwiegend in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz. So absolvierte Papadopoulos insgesamt 26 Partien für den BVB II.

In der Bundesliga sammelte der Abwehrmann in zwei Begegnungen unter Ex-Trainer Marco Rose lediglich 15 Minuten Einsatzzeit. Zudem durfte Papadopoulos in der ersten Pokal-Runde gegen Wehen Wiesbaden über 90 Minuten ran.

Im Anschluss rückte der Defensivspezialist bei den BVB-Profis aber wieder in den Hintergrund. Eine große Perspektive scheint Papadopoulos in der ersten Mannschaft nicht zu haben. Schließlich ist der BVB im Abwehrzentrum mit Routinier Mats Hummels sowie den beiden Neuzugängen Niklas Süle sowie Nico Schlotterbeck äußerst prominent besetzt.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung liegen Papadopoulos Angebote der beiden englischen Zweitligisten Luton Town und Preston North End vor. Nähere Details nennt das Boulevardblatt nicht.

Papadopoulos und Haaland beim BVB "dicke Kumpels"

Papadopoulos wurde bei Borussia Dortmund ein gutes Verhältnis zu Erling Haaland nachgesagt. "Bild" zufolge waren die beiden Fußball-Profis sogar "dicke Kumpels".

Haaland verlässt den BVB im Sommer in Richtung Manchester City. Im Gegenzug soll der englische Meister rund 75 Millionen Euro nach Westfalen überweisen.

Bei Papadopoulos wäre die Ablösesumme logischerweise deutlich niedriger. Offenbar ist der Innenverteidiger für 1,5 Millionen Euro verfügbar. Papadopoulos besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2023.