Hertha, RB und SGE im Dreikampf um 10-Millionen-Talent

Junior Adamu soll Interesse von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt geweckt haben

Sadio Mané, Erling Haaland, Karim Adeyemi: RB Salzburg hat schon so manchen Top-Stürmer aus dem Hut gezaubert. In Junior Adamu steht nun ein weiterer Senkrechtstarter vor dem nächsten Schritt: Mit Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sollen gleich drei Bundesliga-Klubs Interesse an dem 21-Jährigen haben.

Mit neun Toren und fünf Vorlagen in 43 Pflichtspielen hat Junior Adamu in seiner ersten Saison im Trikot der Profis von RB Salzburg durchaus Eindruck geschunden. So sehr, dass gleich drei Bundesligisten ein Auge auf den Offensiv-Youngster geworfen haben sollen. "Sky" zufolge baggern Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am österreichischen Nationalspieler.

"Die Hertha ist dran, Leipzig ist dran und auch Eintracht Frankfurt", will Transfer-Experte Marc Behrenbeck erfahren haben.

Dem TV-Sender zufolge bekommt das Trio aus dem deutschen Oberhaus allerdings reichlich Konkurrenz: Die englischen Klubs West Ham United, FC Southampton und Leeds United werden ebenfalls genannt. Die "Daily Mail" führt zudem Olympique Marseille und die AS Monaco aus Frankreich an.

So tief müssten Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und Co. in die Tasche greifen

Wohin der Weg Adamus letztlich führt, deckt "Sky" nicht auf, wohl aber, dass der Rechtsfuß Salzburg für zehn Millionen Euro verlassen darf. Sein Vertrag in der Mozartstadt endet erst im Sommer 2025.

Dass sich eine Investition in dieser Höhe durchaus lohnen könnte, untermauert Adamus herausragende Quote in der österreichischen U21. Dort erzielte er elf Tore in 13 Partien.

Dass es ihm an Vorzügen nicht mangelt, hob Adamu im Sommer 2021 gegenüber dem "kicker" selbst hervor: "Ich würde meine Zweikampfstärke und mein Spiel mit dem Ball hervorheben, da bin ich recht gut. Auch das Gegenpressing habe ich gut verinnerlicht, ich helfe auch immer hinten in der Defensive mit und bin dann aber wieder rechtzeitig vorne mit dabei. Da helfen mir dann mein Torabschluss und meine Schnelligkeit."