Top-Klub will Boateng: "Würden ihn gerne verpflichten"

Jérôme Boateng verließ den FC Bayern im Sommer 2021

Ein Jahr nach seinem Abgang vom FC Bayern könnte Jérôme Boateng das Kapitel bei Olympique Lyon wieder beenden. Ein frischgebackener Meister bekundet öffentlich sein Interesse am 33-Jährigen.

Zehn Jahre lang hielt Jérôme Boateng für den FC Bayern die Knochen hin, nachdem er 2011 von Manchester City nach München gewechselt war.

Doch im letzten Sommer war Schluss. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 beim deutschen Fußball-Rekordmeister wurde nicht verlängert.

Boateng brach seine Zelte in der bayerischen Landeshauptstadt ab und heuerte ablösefrei bei Olympique Lyon in der französischen Ligue 1 an.

Jérôme Boateng nach Abgang vom FC Bayern kein Stammspieler

Eine echte Erfolgsgeschichte ist das Engagement des Innenverteidigers beim früheren Serienmeister bislang jedoch nicht. Lyon verpasste als Tabellenachter das internationale Geschäft deutlich. Boateng spielte unter Trainer Peter Bosz insbesondere in der zweiten Saisonhälfte nur eine Nebenrolle.

Zuletzt berichtete "Sky", der gebürtige Berliner könne sich trotz seines bis 2023 laufenden Vertrags einen erneuten Tapetenwechsel vorstellen.

Ein erster Interessent für Boateng hat sich nun in Stellung gebracht: der türkische Sensationsmeister Trabzonspor.

"Der Name Jérôme Boateng ist aufgetaucht, jetzt beschäftigen wir uns mit ihm. Sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, würden wir ihn gerne verpflichten", bestätigte Chefcoach Abdullah Avci gegenüber der Nachrichtenagentur "Anadolu Ajansi".

Mehrere Interessenten für Jérôme Boateng?

Trabzonspor wolle Boateng Medienberichten zufolge allerdings lediglich ausleihen. Ob sich Lyon auf einen solchen Deal einlassen würde, ist fraglich.

Laut "Sky" gibt es zudem mehrere Interessenten für den langjährigen Profi des FC Bayern.

Eine Rückkehr nach Deutschland soll ebenfalls eine Option für Boateng sein, der aus dem Nachwuchs von Hertha BSC stammt und zwischen 2007 und 2010 auch für den Hamburger SV auflief.