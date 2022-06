FC Bayern bei Gravenberch kurz vor Vollzug

imago

Wird wohl zum FC Bayern wechseln: Ryan Gravenberch

Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung eines zweiten Spielers vom niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Schon in Kürze soll der Transfer verkündet werden, wie es aus einem neuesten Medienbericht heißt.

Ryan Gravenberch wird Noussair Mazraoui zum FC Bayern folgen, daran dürften wohl nur noch die wenigsten zweifeln. Seit Monaten schon wird der zentrale Mittelfeldspieler beim deutschen Serienmeister gehandelt.

Die Frage war nur noch: Wann wird der 20-Jährige seinen Vertrag beim FC Bayern unterzeichnen?

Nach Informationen der "tz" wird Gravenberch am Samstag seine Signatur unter das Arbeitspapier beim Rekordmeister setzen. Sein Vertrag soll auf fünf Jahre ausgelegt sein. Wie der niederländische "Telegraaf" kürzlich meldete, beläuft sich sein neues Jahresgehalt auf rund zehn Millionen Euro brutto.

Die Ablöse beträgt Berichten zufolge einen Sockelbetrag von 18,5 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen kann der Transfer auf 23,5 Millionen Euro ansteigen. Ajax soll sich zudem eine Weiterkaufsklausel von 7,5 Prozent gesichert haben.

Ryan Gravenberch wird beim FC Bayern den Kaderplatz von Corentin Tolisso übernehmen, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

Gravenberch, zehnfacher niederländischer Nationalspieler, zählte in den vergangenen zwei Jahren zu den Stammspielern bei Ajax Amsterdam. In der Saison 2021/22 absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 42 Pflichtspiele, 37 Mal stand er in der Startelf.

In Noussair Mazraoui nahm der FC Bayern bereits einen seiner Amsterdamer Mannschaftskollegen unter Vertrag. Der Rechtsverteidiger kommt ablösefrei nach München. Der 24-Jährige wurde bei Ajax ausgebildet und absolvierte für die Niederländer 136 Pflichtspiele.

Gemeinsam mit Gravenberch gewann er in den vergangenen drei Jahren die Meisterschaft im Nachbarland.