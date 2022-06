Medien: Eintracht will Barca-Ass - Top-Talent vor Wechsel

Sergio Ruiz/Pressinphoto/Shutterstock via www.imag

Álex Collado soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Obwohl bereits zwei Leihspieler fest verpflichtet und sechs weitere externe Neuzugänge geholt wurden, scheint die Kaderplanung von Eintracht Frankfurt noch längst nicht abgeschlossen zu sein. Die Hessen sollen es auf einen Spieler des FC Barcelona abgesehen haben. Ein Talent könnte der SGE hingegen den Rücken kehren.

Der 23-jährige Offensivspieler Álex Collado soll ins Visier von Eintracht Frankfurt geraten sein. Das berichtet "Mundo Deportivo".

Collado erlernte sein Handwerk in der legendären Jugendabteilung des FC Barcelona, schaffte 2021 den Sprung zu den Profis, kam dort jedoch nur zweimal zum Einsatz, ehe er für ein Halbjahr an den FC Granada verliehen wurde. In Andalusien wusste Collado durchaus zu überzeugen, absolvierte 17 Pflichtspiele (2 Tore/1 Assist) und weckte offenbar das Interesse der Konkurrenz.

All zu große Hoffnungen sollte man sich in Frankfurt aber wohl nicht machen. "Ich kann es kaum erwarten, dass der Sommer zu Ende geht, damit ich zu Barca zurückkehren kann", zitiert "Mundo Deportivo" den ehemaligen spanischen Junioren-Nationalspieler. Worte, die klarmachen, wo Collado seine Zukunft sieht.

Fraglich ist allerdings, ob man beim FC Barcelona auch mit dem Eigengewächs plant. Collados Vertrag endet im Sommer 2023, die Konkurrenz ist enorm.

Holt Hannover 96 ein Talent von Eintracht Frankfurt?

Wie genau die nahe Zukunft aussieht, darüber dürfte sich auch ein Talent von Eintracht Frankfurt derzeit Gedanken machen: Antonio Foti. Der 18-jährige Zypriote gehört zu den Überfliegern der U19-Bundesliga Süd/Südwest (19 Spiele/17 Tore/6 Vorlagen), ein Einsatz für die Eintracht-Profis steht jedoch noch nicht zu Buche.

Nun ist Hannover 96 der "Bild" zufolge aufmerksam auf Foti geworden, eine Leihe steht im Raum.

"Mir ist der Spieler bekannt ...", lautet das vielsagende Statement von 96-Sportchef Marcus Mann gegenüber der Zeitung. Eine Leihe in die 2. Bundesliga könnte für alle Beteiligten auch durchaus verlockend sein. Hannover hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass Nachwuchskräfte eine Chance bekommen, Foti dürfte es in Frankfurt ungleich schwerer haben und die SGE dürfte darauf hoffen, dass der Youngster Spielpraxis auf Top-Niveau sammeln kann.

Allerdings müsste der Offensivspieler seinen Vertrag in der Mainmetropole erst verlängern. Der Kontrakt endet 2023, eine Leihe wäre so nicht zulässig.