Medien: Kostic schon mit Juventus Turin einig

Arne Dedert/dpa

Noch steht Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Die Zukunft von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt ist weiterhin unklar. Nun verdichten sich immer mehr die Anzeichen, dass der Kroate gerne zu Juventus Turin wechseln würde.

Wie "Sky" berichtet, sei sich der Flügelspieler der SGE sogar schon mit dem italienischen Rekordmeister einig. Über die Rahmendaten eines Vertrages bestehe zwischen Kostic und der alten Dame Klarheit.

Noch sei ein Wechsel aber nicht beschlossene Sache. In den Gesprächen zwischen den Vereinen zeichne sich aktuell nämlich weiter keine Übereinkunft ab.

Frankfurt poche auf 20 Millionen Euro für den Schlüsselspieler, von Juventus sei indes noch lein klares Angebot ausgegangen. Noch haben die Hessen zudem eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Kostic soll dem Bericht nach ein verbessertes Angebot der Adler in Form eines Vierjahresvertrag auf dem Tisch liegen haben. Statt 2,5 Millionen Euro könnte er am Main in Zukunft wohl bis zu vier Millionen verdienen.

Auch die "Gazetta dello Sport" hatte zuletzt berichtet, dass es zwischen Kostic und Juventus eine Annäherung gegeben habe.

Die "Gazzetta" schränkte aber ebenfalls ein, dass es noch keine konkreten Transferverhandlungen mit den Hessen gebe. Außerdem müssten die Bianconeri zunächst durch einige Transfers Platz im Mittelfeld für Kostic schaffen.

Frisur-Video als Indiz für Frankfurt-Abschied

Dass der serbische Nationalspieler den Europa-League-Gewinner in der Sommerpause verlassen könnte, ist seit längerer Zeit im Gespräch. Selbst Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte dies jüngst nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung solle es demnächst geben.

Ein Friseur-Video hat die Spekulationen in den letzten Tagen weiter angeheizt.

In den sozialen Medien kursierte unter der Woche ein Video, in dem der Serbe mit Friseurumhang zu sehen ist. Kostic ließ sich am Rande des serbischen Länderspiels in Schweden die Haare von Star-Friseur Osman schneiden, der den Flügelstürmer auf Englisch fragt, bei welchem Team er in der nächsten Saison spielt.

Im Hintergrund ist die Stimme des ehemaligen Hertha-Spielers Nemanja Radonjic zu hören: "Was hast du gesagt? Nächstes Team?" Sogleich folgt als Antwort "Juventus", gefolgt von einem Grinsen Kostics.