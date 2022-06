Bayern gibt Torwarttalent mit Rückkaufsklausel ab

IMAGO/Alexander Pohl

Konnte sich gegen Ulreich (l.) und Neuer (r.) nicht durchsetzen: Bayern-Torwart Früchtl (M.)

Christian Früchtl galt beim FC Bayern München lange als potenzieller Herausforderer von Kapitän Manuel Neuer. Das Eigengewächs des deutschen Rekordmeisters sieht seine Zukunft allerdings woanders und steht kurz vor einem Wechsel.

Christian Früchtl hat die überwiegende Zeit seiner Fußballer-Laufbahn beim FC Bayern verbracht. 2014 heuerte er bei der U15 der Münchner an, von 2015 an durchlief er bis zur U20 parallel dazu alle Juniorennationalmannschaften des DFB. Aber: Der Durchbruch im Profi-Bereich blieb dem heute 22-Jährigen bislang verwehrt.

So endete ein Leihwechsel zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg in der Saison 2020/21 etwa ohne jeglichen Einsatz. Sein bisheriger Höhepunkt: Die Einwechslung in der Schlussphase der Partie des 34. Bundesliga-Spieltags der nun abgelaufenen Saison beim VfL Wolfsburg (2:2), als er sein Profi-Debüt beim FC Bayern feiern durfte.

Perspektive auf weitere Spiele unter Cheftrainer Julian Nagelsmann hat der Nachwuchskeeper allerdings nicht. In Sven Ulreich sitzt die Nummer zwei fest auf der Bank, in U19-Keeper Johannes Schenk dürfte die neue Nummer drei bereits gefunden worden sein.

Leihe oder Verkauf? FC Bayern setzt auf Zwischenlösung

Der "kicker" ging daher schon kurz nach dem letzten Saisonspiel davon aus, dass Früchtls Zeit beim FC Bayern nun zu Ende geht. Unklar war nur, ob der Schlussmann seinen bis 2023 gültigen Vertrag noch einmal verlängert, um anschließend ausgeliehen zu werden, oder ob die Trennung endgültiger Natur ist.

Wie "Bild" nun berichtet läuft es nun auf eine Zwischenlösung hinaus: Der Schlussmann wechselt fest zum österreichischen Klub Rapid Wien, wo er schon am Montag offiziell als neue Nummer eins vorgestellt werden soll. Der neue Vertrag soll für die nächsten drei Jahre ausgelegt sein.

Der FC Bayern hat die Hoffnung dem Bericht zufolge auf einen Durchbruch von Früchtl aber noch nicht gänzlich aufgegeben. Daher soll eine Rückkaufklausel im Vertrag verankert werden, die es den Münchnern ermöglicht, das Eigengewächs noch einmal unter Vertrag zu nehmen.