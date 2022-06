Offiziell: Torhüter-Duo kehrt dem FC Bayern den Rücken

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ron-Thorben Hoffmann verlässt den FC Bayern

Beim FC Bayern hatte sich in den letzten Wochen bereits der Abschied von zwei Torhüter-Talenten abgezeichnet, nun gibt es Gewissheit: Ron-Thorben Hoffmann und Christian Früchtl verlassen den Verein.

Hoffmann, der in der vergangenen Saison bereits an den englischen Drittligisten AFC Sunderland ausgeliehen war, schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Bei den Löwen unterschreibt der 23-Jährige für zwei Jahre.

"Es ist schön, in Braunschweig bei der Eintracht zu sein und endlich loslegen zu können. Ich habe die Mannschaft schon kennengelernt und freue mich sehr darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und die Vorbereitung mit den Jungs zu absolvieren", erklärte der Neuzugang.

Torhüter-Abschiede vom #FCBayern: #Früchtl zu Austria Wien, #Hoffmann zu Eintracht Braunschweig.



Alles Gute für die Zukunft, Jungs! 🔴⚪ — FC Bayern München (@FCBayern) 15. Juni 2022

Auch Früchtl verlässt den FC Bayern

Früchtl, der in der vergangenen Saison über weite Strecken als dritter Torhüter im Profikader fungierte und am letzten Spieltag zu einem Kurzeinsatz kam, zieht hingegen zu Austria Wien weiter. Sein Arbeitspapier dort ist bis 2025 gültig.

"Wir möchten uns bei Christian und Ron-Thorben für unsere vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahre bedanken. Beide kamen jung in unsere Nachwuchsabteilung, haben alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen und in allen Altersklassen sowie anschließend als Mitglieder des Lizenzspielerkaders ihr großes Talent bewiesen", betonte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Auch ohne die beiden Youngster ist die Torhüter-Situation beim FC Bayern für die kommende Spielzeit allerdings komfortabel. Manuel Neuer ist als Nummer eins weiter unangreifbar, auch sein Stellvertreter Sven Ulreich sitzt fest im Sattel.

Als neuer Backup ist der 19-jährige Johannes Schenk aus dem eigenen Nachwuchs vorgesehen.