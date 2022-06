Offiziell: Hertha BSC holt Ex-Schalke-Star

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Jonjoe Kenny wechselt zu Hertha BSC

Zwei Jahre nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 zieht es Jonjoe Kenny zurück in die Bundesliga. Der englische Rechtsverteidiger heuert bei Hertha BSC an.

Das gab der Hauptstadt-Klub am Dienstag bekannt. Kenny wechselt ablösefrei vom FC Everton nach Berlin. Sein Vertrag beim Premier-League-Verein läuft am 30. Juni aus.

"Mit Jonjoe haben wir einen Neuzugang für uns gewonnen, der Dynamik und Tempo in unser Spiel bringt. Er verfügt über Premier League- und Bundesliga-Erfahrung und ist mit seinen 25 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. In den Gesprächen haben wir gespürt, wie groß seine Vorfreude auf Hertha BSC ist", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Kenny erklärte: "„Der Verein und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin glücklich, künftig für diesen Verein zu spielen. Ich freue mich auf den Club, die Fans und die Stadt!"

Hertha BSC: Jonjoe Kenny besetzt Problem-Position

Kennys Kontrakt bei Hertha BSC ist bis Sommer 2025 datiert, wie der Verein bestätigte. Er ist nach Filip Uremovic der zweite Sommer-Neuzugang des Fast-Absteigers.

Kenny soll bei Hertha BSC die Problem-Position auf der rechten Abwehrseite besetzen. Routinier Peter Pekarik verlängerte jüngst seinen Vertrag, ist aber schon 35 Jahre alt. Youngster Julian Eitschberger konnte bisher erst wenige Einsatzminuten bei den Profis sammeln.

Viele Rückschläge seit Abschied vom FC Schalke 04

Kenny war in der Saison 2019/2020 leihweise auf Schalke aufgelaufen und dort zum Publikumsliebling avanciert. Den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit trat der 25-Jährige mit den Königsblauen jedoch nicht an.

Seit seinem Abschied von Schalke hatte der gebürtige Liverpooler einige Rückschläge hinnehmen müssen.

Beim FC Everton konnte er sich nie als unumstrittener Stammspieler durchsetzen, stand in der abgelaufenen Saison in der Premier League lediglich elfmal in der Startformation der Toffees. Eine Leihe zu Celtic in der Spielzeit 2020/2021 verlief ebenfalls wenig erfolgreich.