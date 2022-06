Kehrtwende? Tolisso verhandelt mit Ex-Klub

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Corentin Tolisso spielte fünf Jahre für den FC Bayern

Nachdem der Vertrag von Corentin Tolisso beim FC Bayern nicht verlängert wurde, ist der Franzose auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Zieht es den Mittelfeldmann womöglich zurück in seine Heimat?

Jean-Michel Aulas, Präsident von Tolissos Jugendklub Olympique Lyon, ließ bereits öffentlich durchblicken, dass die Franzosen an einer Rückholaktion interessiert sind.

"Ich kann bestätigen, dass der Kontakt hergestellt wurde", sagte der 73-Jährige auf einer Pressekonferenz, auf der Neuzugang Alexandre Lacazette vorgestellt wurde.

Der Stürmer wurde ebenfalls in Lyon ausgebildet und kehrt nach fünf Jahren beim FC Arsenal zurück. Auch Lacazette machte sich für einen Transfers Tolissos stark: "Er ist ablösefrei, also könnte sich der Klub an ihn heranwagen. Ich weiß nicht, ob er ein anderes Angebot hat, aber ich dränge darauf, dass er kommt. Danach überlasse ich es dem Präsidenten, die vertragliche Seite zu klären."

Laut "fussballtransfers.com" kann sich OL mittlerweile ernsthafte Hoffnungen auf einen Tolisso-Deal machen. Demnach reiste der 27-Jährige bereits nach Lyon und führte Gespräche mit den Verantwortlichen.

Als Hindernis könnte sich aber erweisen, dass Lyon in der kommenden Saison nicht international spielt. Dabei hatte Tolisso zuletzt noch betont, zu einem Klub wechseln zu wollen, der in der Königsklasse vertreten ist.

Der ehemalige Bayern-Profi hat "immer noch den Wunsch, in der Champions League zu spielen", umriss er bei "L'Équipe" ein klares Anforderungsprofil seines künftigen Arbeitgebers. Zudem wolle er bei seinem neuen Klub eine zentrale Rolle im Kader spielen.

Zieht es Tolisso in die Premier League?

"England mit der Intensität würde mir gefallen", äußerte er ein mögliches Karriereziel, wenngleich er nachschob: "Ich schließe keine Liga aus."

Im vergangenen Winter hatten Spekulationen über Corentin Tolissos Zukunft mehr und mehr an Fahrt aufgenommen. Das Portal "calciomercato" hatte etwa behauptet, dass unter anderem der FC Liverpool über eine Verpflichtung nachdenkt. Die spanische "Mundo Deportivo" hatte vermeldet, dass Real Madrid zu den Interessenten zählt.