So viel Geld will Real Madrid für Bellingham ausgeben

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jude Bellingham ist unumstrittener Stammspieler beim BVB

Nach dem Wechsel von Starstürmer Erling Haaland zu Manchester City ist Jude Bellingham der mit Abstand wertvollste Spiele im Kader von Borussia Dortmund. Der BVB-Youngster wird längst bei den Top-Klubs in ganz Europa gehandelt, will laut eigener Aussage aber mindestens ein weiteres Jahr in Dortmund bleiben. Derweil soll sich vor allem Champions-League-Sieger Real Madrid im Werben um den Engländer in Stellung bringen.

Schon seit Wochen wird über das vermeintliche Interesse der Königlichen berichtet, die neben der Champions League auch die spanische Meisterschaft gewonnen haben.

Da Bellingham noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 bei den Schwarz-Gelben besitzt, denkt der BVB aber überhaupt nicht daran, seinen Mittelfeldspieler schon in diesem Sommer zu verkaufen.

Positiv für Borussia Dortmund: Auch der 18-Jährige selbst plant derzeit keinen vorzeitigen Abschied aus Dortmund, stellte gegenüber einer Medienrunde angesprochen auf seine Zukunft klar: "Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel mit Dortmund. Und ich werde nächste Saison hier sein. Ich bin bereit."

Wie der spanische Sender "Cadena Ser" jetzt vermeldete, sollen die Königlichen dennoch längst sowohl beim BVB als auch beim Spieler selbst ihr Interesse hinterlegt haben.

Laut dem Medienbericht gehen die Real-Verantwortlichen davon aus, zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler ausgeben zu müssen, um ihn spätestens im Sommer 2023 aus Dortmund loszueisen.

Bellingham bestritt 44 Saisonspiele für den BVB

Sollten weitere europäische Spitzenvereine dann ebenfalls ernsthaft ins Werben um den Mittelfeldmotor des BVB einsteigen, könnte diese Summe sogar noch weiter ansteigen.

Die Dortmunder Vereinsbosse hatten sich bis zuletzt völlig entspannt in der Personalie Jude Bellingham gezeigt, hat der Youngster doch keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert.

In seinem zweiten Jahr bei den Westfalen war Bellingham in 2021/2022 der absolute Vielspieler im schwarz-gelben Trikot. Wettbewerbsübergreifend bestritt der Teenager 44 Pflichtspiele für den BVB und erzielte dabei sechs Tore. Er war im Sommer 2020 von Birmingham City zum Bundesligisten gewechselt.