Offiziell: FC Bayern lässt Ersatzmann nach England ziehen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Marc Roca (r.) verlässt den FC Bayern

Seit Wochen wurde über einen Abgang von Marc Roca vom FC Bayern spekuliert. Nun steht der Wechsel des spanischen Mittelfeldmanns fest.

Marc Roca verlässt den FC Bayern nach zwei Jahren und schließt sich dem englischen Erstligisten Leeds United an. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Freitagabend offiziell.

"Marc hat einen wunderbaren Charakter, zudem ist er ein sehr professioneller, sehr guter Fußballspieler. Er hat uns das immer gezeigt, wenn er eingesetzt wurde. Marc kam jetzt zu uns und hatte den Wunsch, mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Wir haben deshalb einem Transfer zu Leeds United zugestimmt", äußerte sich Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung zum Abschied des Sechsers.

Wie "Sport1"-Reporter Kerry Hau zuvor berichtete, haben sich die Peacocks und der FC Bayern auf eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro plus Bonuszahlungen über maximal fünf Millionen Euro geeinigt.

Auch der Wechsel von Marc #Roca ist fix, der Spanier hat seinen Medizincheck bei #Leeds bestanden. Der #FCBayern erhält 12 Millionen Euro fix. Mit Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 17 Millionen Euro ansteigen. @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) 17. Juni 2022

Sollten sich diese kolportierten Zahlen bewahrheiten, würde der FC Bayern seinen Reservisten doch noch gewinnbringend weiterverkaufen. Roca hatte vor zwei Jahren knapp neun Millionen Euro Ablöse gekostet, als er von Espanyol Barcelona nach München gewechselt war.

Bei Leeds United erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2026.

Neben Leeds United, das bekanntermaßen vom ehemaligen Leipzig-Cheftrainer Jesse Marsch gecoacht wird, sollen auch eine Reihe weiterer Klubs am defensiven Mittelfeldmann interessiert gewesen sein. Unter anderem soll auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt angefragt haben.

Roca spielte beim FC Bayern kaum eine Rolle

Marc Roca kam in seinen ersten beiden Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister nie über die Rolle des Backups für die Stammkräfte Joshua Kimmich und Leon Goretzka hinaus und musste sich häufig auch hinter Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer auf der Sechser- beziehungsweise Achter-Position anstellen.

In der Bundesliga stand er in zwei Spielzeiten lediglich sechsmal in der Startformation für den FC Bayern.

Bei Leeds United könnte er seiner Karriere jetzt neuem Auftrieb verleihen. Der Klub aus Nordengland schaffte in der abgelaufenen Saison knapp den Klassenerhalt in der Premier League und will sich im neuen Spieljahr weiter nach oben arbeiten.