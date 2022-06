Medien: Sabitzer weckt Interesse in Italien

IMAGO/Revierfoto

Marcel Sabitzer gilt beim FC Bayern als Streichkandidat

Marcel Sabitzer will sich nach Aussagen seines Beraters beim FC Bayern durchsetzen. Nun gibt es aber offenbar handfestes Interesse am Mittelfeldspieler aus dem Ausland.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" schreibt, hat die AS Rom aus der Serie A ein Auge auf den Ersatzspieler der Münchner geworfen.

Der 28-Jährige stehe bei der Roma ganz oben auf der Wunschliste. Angeblich soll Trainer José Mourinho den ehemaligen Leipziger höchstpersönlich als mögliche Verstärkung auserkoren haben.

Der dreifache italienische Meister plane im Sommer eine größere Umstrukturierung im zentralen Mittelfeld. Gleich mehrere Mittelfeld-Stammkräfte wollen die Römer wohl austauschen, darunter Bryan Cristante oder Jordan Veretout.

Die Zukunft in der Ewigen Stadt könnte derweil Sabitzer heißen. Laut dem Transferportal "Tuttomercatoweb" soll es sogar bereits eine erste Kontaktaufnahme zwischen der AS und dem FC Bayern gegeben haben. Dem Bericht zufolge sei Mourinho schon seit längerer Zeit ein echter "Fan" des Österreichers.

FC Bayern will Sabitzer wohl loswerden

Beim FC Bayern ist die Zukunft des Ersatzspieler derweil mehr als unsicher. In seiner Debüt-Saison beim Rekordmeister kam Sabitzer nie über die Rolle des Mitläufers hinaus. Künftig verschärft sich die Konkurrenzsituation im Mittelfeld durch die Ankunft von Ryan Gravenberch nur noch weiter.

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass die Vereinsführung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Achter deshalb sogar aktiv loswerden wolle, um dessen Gehalt von angeblich rund zehn Millionen Euro pro Jahr einzusparen.

Bei einem Angebot von 15 Millionen Euro sei man an der Isar wohl gesprächsbereit. Dieselbe Summe hatten die Bayern im vergangenen Sommer für Sabitzer an RB Leipzig überwiesen.

Allerdings hieß es in den vergangenen Wochen auch immer wieder, der 64-fache Nationalspieler wolle sich in München durchbeißen und poche auf eine zweite Chance.

Berater äußert sich zu Gerüchten

Dies deutete auch Berater Roger Wittmann am Freitag gegenüber "Sky" abermals an. "Im Fußball gibt es nichts Hundertprozentiges. Aber alles, was über ihn geschrieben wird, ist großer Müll, weil es nur einen einzigen gibt, der das entscheidet und das ist Marcel", so der Agent zu den Abschiedsgerüchten.

"Die vergangene Saison war nicht so, wie Bayern München es gewollt hat, aber auch nicht Marcel Sabitzer. Er hat sich vorgenommen, das zu korrigieren, das wird er machen und er freut sich jetzt auf die Vorbereitung und dann werden die Karten sowieso neu gemischt", kündigte Wittmann an.