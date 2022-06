An diesem Tag will der FC Bayern Sadio Mané vorstellen

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Sadio Mané wird sich wohl dem FC Bayern anschließen

In Kürze soll das Warten der Fans des FC Bayern ein Ende haben: Noch in dieser Woche wird Sadio Mané wohl in München aufschlagen und einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Auch der Tag der offiziellen Präsentation steht angeblich schon fest.

Mit Erling Haaland, der vom BVB zu Manchester City wechselt, verliert die Bundesliga eine ihrer größten Attraktionen. Und auch Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski könnte Deutschland noch in diesem Sommer verlassen.

Umso wichtiger also, dass die deutsche Eliteklasse neue Aushängeschilder bekommt - eines davon könnte Sadio Mané werden. Der bisherige Liverpool-Star steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern, der sich nach zähen Verhandlungen mit den Reds geeinigt haben soll.

Dem Vernehmen nach fließen 32 Millionen Euro plus Boni in Höhe von maximal neun Millionen Euro an die Mersey, im Gegenzug unterschreibt der Senegalese für drei Spielzeiten an der Säbener Straße.

FC Bayern will Mané noch in dieser Woche präsentieren

Mittlerweile soll auch ein Termin für die offizielle Präsentation des 30-Jährigen feststehen. Wie u.a. der "kicker" berichtet, wird Mané wohl am Mittwoch als Neuzugang vorgestellt.

Die Verpflichtung des Stürmer gilt als Fingerzeig des deutschen Rekordmeisters, der für den Fall eines Abgangs von Lewandowski gerüstet sein will. Weniger positionstechnisch, schließlich fühlt sich Mané auf der Außenbahn am wohlsten, eher hinsichtlich der Anzahl an Weltklassespielern im Kader.

In den vergangenen Jahren zählte der frühere Salzburger in Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp zu den unumstrittenen Leistungsträgern, erreichte drei Mal das Finale der Champions League, die er 2019 immerhin ein Mal gewinnen konnte, und wurde 2020 englischer Meister.

Nun will er seine Karriere beim FC Bayern fortsetzen.