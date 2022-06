Matthäus rätselt: "Wo soll Mané spielen?"

IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Hat über die geplanten Transfers von FC Bayern und BVB gesprochen: Lothar Matthäus

Während immer mehr Bundesligisten die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff nehmen, kommt auch der Transfermarkt langsam in Schwung. Top-Klubs wie der FC Bayern, der BVB und Eintracht Frankfurt arbeiten momentan an echten Hammer-Deals, die dem Ansehen der deutschen Eliteklasse im internationalen Vergleich einen Schub verleihen könnten. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus freut sich über die Entwicklung, hat zugleich aber noch einige offene Fragen.

Am Mittwoch will der FC Bayern seine neuste Attraktion präsentieren: Wenn der Papierkram bis dahin erledigt ist, soll Sadio Mané dann in München erstmals als Spieler des Rekordmeisters vor die Presse treten. Mit dem FC Liverpool ist längst alles ausgehandelt.

Dass ein Star vom diesem Format nach Deutschland wechselt, löst bei Lothar Matthäus Begeisterung aus. Der Transfer sei "fantastisch" und "einfach klasse" für die Bundesliga, frohlockte der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne. Mané sei "ein Ausnahme- und Unterschied-Spieler".

Matthäus rät dem FC Bayern erneut zu Lukaku

Einige Fragen umtreiben Matthäus allerdings noch. "Wo soll Mané spielen? Auf welcher Position möchte ihn Julian Nagelsmann wirklich sehen? Soll er für Lewandowski als richtiger Mittelstürmer agieren?", gewährte der frühere Weltfußballer Einblick in seine Gedankenwelt.

Von der Idee, Mané mit der Neuner-Rolle zu betrauen, sofern der wechselwillige Lewandowski tatsächlich verkauft werden sollte, hält Matthäus indes wenig. "Ich sehe ihn dort eher nicht", stellte der Weltmeister von 1990 klar.

Der FC Bayern benötige viel mehr einen klassischen Goalgetter. Als Kandidaten nannte Matthäus zum wiederholten Male Romelu Lukaku vom FC Chelsea. Dieser sei "die einzige und ideale Alternative" für Lewandowski.

Unter Trainer Thomas Tuchel war der Belgier in der vergangenen Saison bei den Blues nicht gesetzt gewesen. Angeblich soll Inter Mailand über eine Rückholaktion nachdenken.

"Kein anderes Ziel als die deutsche Meisterschaft" für den BVB

Während der FC Bayern bei Lewandowski noch auf einen Verbleib hofft, hat der große Liga-Rivale Borussia Dortmund schon länger Klarheit. Shootingstar Erling Haaland wechselt zu Manchester City, die Suche nach einem Ersatz läuft bereits auf Hochtouren.

Als aussichtsreichster Bewerber gilt aktuell Sébastien Haller von Ajax Amsterdam. Eine Verpflichtung des Ivorers klingt für Matthäus "richtig gut", schließlich habe der 27-Jährige "fast überall viele und wichtige Tore erzielt".

Mit Haller wäre der BVB bereit für einen weiteren Angriff auf die Bayern, glaubt Rekord-Nationalspieler Matthäus. "Es kann [...] kein anderes Ziel als die deutsche Meisterschaft geben. Die müssen sie wollen und mit aller Macht anpeilen", forderte er.

Eintracht Frankfurt "ein ideales Umfeld" für Götze

Zum Abschluss widmete Matthäus auch den Berichten über eine mögliche Bundesliga-Rückkehr von Mario Götze einige Gedanken. Der WM-Held von 2014 soll vor der Unterschrift bei Eintracht Frankfurt stehen.

Sollte es so weit kommen, wäre dies "die nächste schöne Story rund um den herrlichen Klub am Main", so der Ex-Profi. Bei den Hessen habe Götze "ein ideales Umfeld, einen guten Trainer, geniale Fans".