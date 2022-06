Neuer Bayern-Star Mané "schon damals eine Rakete"

imago sportfotodienst

Sadio Mané (unten links) spielte zwei Saisons bei RB Salzburg

Der FC Bayern fiebert dem gemeinsamen Vorbereitungsstart mit seinem neuen Superstar Sadio Mané entgegen. Seinen Durchbruch in einer europäischen Spitzenliga schaffte der Torjäger einst im Trikot von RB Salzburg in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Ein ehemaliger Mitspieler erinnert sich noch genau an den damaligen Durchstarter.

In insgesamt 63 Meisterschaftsspielen für die Salzburger erzielte der damalige Youngster Mané 31 Treffer. Zwei Saisons stand er von 2012 bis 2014 beim österreichischen Branchenprimus unter Vertrag und kickte gemeinsam mit weiteren späteren Stars wie Peter Gulácsi, Kevin Kampl (jetzt beide RB Leipzig) oder Martin Hinteregger (zuletzt Eintracht Frankfurt) zusammen.

Auch Christian Schwegler spielte in dieser Zeit gemeinsam mit dem neuen Bayern-Star für Salzburg und erinnert sich noch bestens an seinen ehemaligen Mitspieler.

"Sadio war schon damals eine Rakete", meinte der heute 38-Jährige im Gespräch mit dem "kicker". Schwegler zählte auf, was schon in jungen Jahren die großen Stärken des Senegalesen waren, die ihn nur wenig später im Trikot des FC Liverpool zum Weltstar wachsen ließen: "Flügelspieler kommen oft mit großem Tempo auf Verteidiger zu. Erhielt er den Ball, wartete er oft auf den Verteidiger und ist dann mit seinem Antritt explodiert. Er legte den Ball vor und war extrem schnell auf den ersten Metern."

Sadio Mané feierte beim FC Liverpool riesige Erfolge

Außerdem habe er den richtigen Instinkt gehabt, eigene Tore zu erzielen. "Aber nicht auf egoistische Art, er wollte die Dinger einfach selber machen. Diese gute Torquote auf dem Flügel hat ihn ausgezeichnet, vorbereiten konnte er ebenfalls", führte Schwegler aus, der seine Karriere im letzten Sommer beim FC Luzern beendet hatte.

Der einstige Verteidiger lobte zudem den klaren Karriereplan bei Sadio Mané. Nach seinem Durchbruch bei RB Salzburg baute er zwischen 2014 und 2016 noch die Zwischenstation FC Southampton ein, machte dort zum ersten Mal in einer absoluten Top-Liga in England auf sich aufmerksam.

2016 folgte dann der entscheidende Schritt zu den Reds von Teammanager Jürgen Klopp. Mit dem FC Liverpool feierte Mané anschließend riesige Erfolge, gewann unter anderem die Champions League (2019), die englische Meisterschaft (2020) sowie den FA-Cup (2022).