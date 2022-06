Joshua Zirkzee: Gut, aber nicht gut genug?

IMAGO/Peter De Voecht

Joshua Zirkzee war in der Vorsaison Top-Torjäger bei RSC Anderlecht

Beim FC Bayern unter Vertrag, in der Bundesliga im Fokus: Joshua Zirkzee hat sich nach 16 Toren für den RSC Anderlecht in der vergangenen Saison ins Rampenlicht gespielt. Als Bankdrücker bei den Bayern ist er sich zu schade, nun wird Zirkzee mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Am 18. Dezember 2019 wurde Joshua Zirkzee erstmals in der Bundesliga eingewechselt. Beim Gastspiel in Freiburg stand es 1:1 und der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick wollte Zeit von der Uhr nehmen, indem er den 18-jährigen Joshua Zirkzee für den millionenschweren Philippe Coutinho in die Partie brachte. Nur 59 Sekunden sollte es dauern, ehe Zirkzee mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga das 2:1 für den FCB erzielte. Dass Serge Gnabry wenig später noch zum 3:1-Endstand traf, war nebensächlich. Ein neuer Shootingstar war geboren.

Nur drei Tage später erzielte der Niederländer beim nächsten Kurzeinsatz gegen den VfL Wolfsburg wieder ein spätes Tor - es war das 1:0 in der 86. Minute beim 2:0-Sieg. Die Bild schrieb vom "Zirkzee-Wahnsinn". Dann kam die Winterpause und es wurde wieder ruhiger um Joshua Zirkzee. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich der Spielplan, Zirkzee wurde wieder in die zweite Mannschaft zurückgestuft. Die Entwicklung reichte den Bayern-Verantwortlichen schlichtweg nicht für den nächsten Schritt.

Zirkzee reift unter Trainer Kompany zum Top-Torjäger

Im Winter 2020/21 folgte eine unglückliche Leihe in die Serie A zu Parma Calcio: Zirkzee blieb torlos und war häufiger verletzt, als dass er auf dem Platz stand. Nach nur einem halben Jahr kehrte er an die Säbener Straße zurück. In der Saisonvorbereitung bekam der Mittelstürmer weitere Bewährungschancen, doch es blieb die unausgesprochene Kritik heften, die ihn seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2017 verfolgt - er mache zu wenig aus seinem Talent.

Zirkzee brauchte Spielpraxis und traf die richtige Entscheidung. Er wechselte zur RSC Anderlecht. Unter dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger Vincent Kompany reifte der inzwischen 21-Jährige zum Stammspieler und Torjäger Nummer eins: In 38 Ligaspielen erzielte er 16 Tore und bereitete neun weitere vor. Mit dieser Ausbeute war Zirkzee mit Abstand bester Torjäger seines Teams und ligaweit der viertbeste Scorer.

Wie wohl er sich in Anderlecht fühlte, zeigte er seinem scheidenden Trainer Ende Mai über Twitter: "Danke für dein Vertrauen in einer Zeit, in der viele Leute den Glauben an mich verloren haben. Alles Gute für die Zukunft", so der nicht selbstverständliche Tweet an seinen Coach. Wo wird Zirkzee nun Vertrauen finden?

Geforderte Einsatzgarantie bei den Bayern nicht gegeben

Seine Leihe beim Traditionsverein aus Anderlecht, bei dem einst Romelu Lukaku oder Jan Koller den Durchbruch schafften, läuft in diesem Sommer aus. Zirkzee hat aufgrund seiner herausragenden Saison deutlich mehr Optionen als zuvor. "Ich möchte einfach Selbstvertrauen gewinnen und mich bei einem Verein und in der Gegend zu Hause fühlen", bleibt der Niederländer weiter vorsichtig. Zirkzee weiß aber, dass er Spielzeit benötigt. "Diese Garantie hätte ich gerne", sagt Zirkzee durchaus selbstbewusst.

Eine Forderung, die sein aktueller Arbeitgeber Bayern München kaum erfüllen kann. Trotz seiner 25 Scorerpunkte in der belgischen Liga und einem möglichen Wechsel von Robert Lewandowski wäre der Niederländer weit entfernt von einer Einsatzgarantie. Deshalb erscheint die sofortige Rückkehr nach München aktuell wenig sinnvoll für beide Parteien.

Neuer Zirkzee-Klub: VfB Stuttgart - oder sogar Ajax?

Bei einem anderen Bundesligisten könnte er sich regelmäßige Einsätze zumindest erarbeiten: beim VfB Stuttgart. Bei den Schwaben wird sein Name intern diskutiert, wie der "kicker" berichtete. Als Ersatz für Sasa Kalajdzic würde Zirkzee im Sturmzentrum auflaufen, sollte der Österreicher - wie spekuliert wird - den Verein verlassen.

Ebenfalls in der Verlosung: Ajax Amsterdam. Die Niederländer mussten bereits mehrere Stammspieler ziehen lassen, als nächster wird wohl Torjäger Sebastién Haller von Bord gehen. Anfang Juli soll der Wechsel zum BVB offiziell verkündet werden, dann könnte auch das Werben um Zirkzee intensiver werden. Kontakt soll es nach Informationen von "Sky" bereits geben. In der niederländischen U21-Nationalmannschaft glänzte Zirkzee bereits mit sieben Toren in elf Länderspielen an der Seite mehrerer Ajax-Jungstars.

Der Name Joshua Zirkzee wird in den kommenden Wochen weiter durch die Medien geistern - dafür hat der Niederländer mit einer herausragenden Saison gesorgt. Ob es bald wieder den "Zirkzee-Wahnsinn" in der Bundesliga zu bejubeln gibt, hängt derzeit von vielen anderen Personalien und Faktoren ab.

Lars Wiedemann