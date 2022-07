RB Leipzig lehnt erstes Bayern-Angebot für Laimer ab

IMAGO/motivio

Zieht es Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern?

Nach Wochen wenig konkreter Spekulationen forciert der FC Bayern nun offenbar die Verpflichtung von Konrad Laimer. Ein erstes offizielles Angebot für den österreichischen Mittelfeldspieler soll RB Leipzig aber abgelehnt haben.

Bereits seit geraumer Zeit gilt Konrad Laimer von RB Leipzig als Wunschspieler des FC Bayern.

"Pressingmaschinen" wünschte sich Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart im Mai öffentlich, natürlich ohne konkrete Namen zu nennen.

Laimer dürfte der frühere Leipziger Chefcoach dabei womöglich schon im Hinterkopf gehabt haben. In Medienberichten wurde der 25-Jährige seitdem immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

FC Bayern gibt erstes offizielles Angebot ab

Glaubt man dem Portal "fussballtransfers.com", sind die Münchner Verantwortlichen nun erstmals mit einem konkreten Angebot für Laimer an RB Leipzig herangetreten.

22 Millionen Euro plus zweite weitere Millionen als erfolgsabhängige Boni habe der Rekordmeister offeriert - aus Sicht der Sachsen demnach zu wenig.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Co. hätten ihren Amtskollegen von der Isar postwendend eine negative Antwort zukommen lassen, heißt es. Satte 30 Millionen Euro betrage die Leipziger Forderung für Laimer, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

Ausstiegsklausel bei RB Leipzig abgelaufen?

Der Spieler selbst soll sich laut "Bild" einen Wechsel zum FC Bayern sehr gut vorstellen können. Nun geht es also in den Gesprächen zwischen den Klubs noch ums liebe Geld.

Dass der Transfer-Poker um Laimer ausgerechnet jetzt in Fahrt kommt, ist kein Zufall. "Bild" zufolge existiert in seinem Leipziger Kontrakt eine Ausstiegsklausel mit einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro.

Diese soll jedoch nur bis Ende Juni gültig gewesen sein. Inzwischen ist die Ablöse also frei verhandelbar.