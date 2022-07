Mini-WM begeistert 700 Kinder: "Es war gigantisch"

11teamsports

Im sächsischen Taucha waren am Wochenende über 700 Kinder bei der Mini-WM der 11teamsports Academy dabei

"Die Atmosphäre vor Ort war das gesamte Wochenende einfach gigantisch. Es war richtig toll", kam Ex-Bundesliga-Star Maik Franz aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. In seiner Funktion als Geschäftsführer der 11teamsports Academy zog Franz ein durchweg positives Fazit seiner ersten Mini-WM.

Über 700 Kinder sorgten auf dem Gelände des ausrichtenden Sachsenligisten SG Taucha 99 für eine richtige WM-Stimmung.

An zwei Turniertagen – am Samstag die F-Junioren der Jahrgänge 2013 und 2014 und Sonntag die E-Junioren der Jahrgänge 2011 und 2012 – spielten jeweils 32 Mannschaft ihren ganz eigenen Weltmeister aus.

Im Rahmen eines Kleinfeldturniers wurde im Vorfeld jedem teilnehmenden Team eine Fußball-Nation zugelost, für die die Kinder am Turniertag an den Start gingen.

"Durchweg positives Feedback" nach erster Mini-WM der 11teamsports Academy

Diese Idee einer Mini-WM im Jahr der Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Winter ging am Wochenende voll und ganz auf. Circa 2.500 fußballbegeisterte Kinder, Eltern, Trainer, Betreuer und Helfer sorgten für echtes WM-Fieber auf der Anlage in Taucha in der Nähe von Leipzig.

"Wir sind froh und glücklich, dass wir alles so umsetzen konnten wie wir uns das vorgestellt hatten. Alles hat funktioniert. Die Mini-WM hatte eine Größenordnung, die es so in der Form hier in Mitteldeutschland noch nicht gab", berichtete Cheforganisator David Reich von 11teamsports gegenüber sport.de.

Die 50 teilnehmenden Fußballvereine mit ihren 700 Kindern auf den Spielfeldern hätten ein "durchweg positives Feedback gegeben", so Reich weiter: "Die Stimmung an diesem Wochenende war schon der Wahnsinn!"

Neben dem sportlichen Wettkampf auf dem Rasen brachten Maik Franz und sein Team von 11teamsports noch eine ganze Reihe weiterer Fußball-Attraktionen mit nach Sachsen. Eine fünf Meter große Fußballdartscheibe, eine Speedschussanlage sowie eine Torwand und der Merchandise-Shop des Sportartikelhändlers wurden nach Aussage des langjährigen Bundesliga-Profis "super angenommen".

Die erste Auflage der Mini-WM, die in der E-Jugend von der SG Olympia Leipzig für das Land Marokko und in der F-Jugend vom VfL Halle für das Land Niederlande gewonnen wurde, soll nur der Startschuss für weitere XXL-Turnier für Kinder und Jugendliche sein. Die nächsten Mini-Weltmeisterschaften der 11teamsports Academy sind längst in Planung.

Franz plant 45 Academy Camps mit 3.000 Teilnehmern

In der kommenden Woche startet Maik Franz, der in der Bundesliga einst für den VfL Wolfsburg, den Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC kickte, mit seiner neu gegründeten Fußballschule zudem ein weiteres Projekt, um Kinder in ihrer Freizeit noch mehr für den Fußball zu begeistern.

Eine ganze Serie von sogenannten 11teamsports Academy Camps wird den 40-Jährigen in den kommenden zweieinhalb Monaten durch die gesamte Bundesrepublik führen.

"Es werden insgesamt 45 Camps stattfinden, zu denen sich schon circa 3.000 Kinder angemeldet haben", bestätigte Franz im Gespräch mit sport.de. Er selbst will bei so vielen Camps wie möglich selbst vor Ort sein.

"Wir wollen den Kindern ihre schönste Ferienwoche organisieren und wollen Erlebnisse schaffen. Das ist unser Wunsch und unser Ziel", so Franz weiter.

Die Fußballferien-Camps der 11teamsports Academy sind auf den Säulen Fußballtraining, Fitnesstraining, Mentales Training, Ernährung und sozialer Verantwortung aufgebaut.

Entwickelt wurde das ganzheitliche Trainingskonzept unter anderem von Ex-Profi Franz selbst sowie von Fitnesstrainer Benjamin Kugel und Sportpsychologe Prof. Dr. René Paasch.

Die bisher 45 geplanten Camps finden in zehn verschiedenen Bundesländern statt. Weitere Veranstaltungen der Reihe sind außerdem schon in Planung.