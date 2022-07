Sadio Mané hat Einstandslieder "im Repertoire"

Es gehört zum guten Ton beim FC Bayern München: Neuzugänge müssen vor der Mannschaft ein Ständchen singen.

Und so beschäftigt sich Spektakel-Stürmer Sadio Mané gerade nicht nur mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga, sondern auch mit der richtigen Songauswahl für seinen großen musikalischen Moment. Schließlich will der Senegalese Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. beeindrucken.

"Ich habe noch keinen bestimmten Song, aber ich habe ein paar im Repertoire", sagte der Offensiv-Allrounder in einem am Samstag veröffentlichten Vereinsinterview. "Ich werde zu Hause noch mal nachdenken und den Besten auswählen, um als großer Sänger vor den Jungs aufzutreten", berichtete der für über 30 Millionen Euro gekaufte Mané.

Die musikalische Messlatte in München liegt hoch. So trällerten Serge Gnabry und Leon Goretzka bei ihrem Einstand 2018 den Klassiker "Follow Me" von Uncle Kracker.

Alphonso Davies sang 2019 Dolly Partons Ballade "I will always love you", die später auch von Whitney Houston gesungen wurde.

Seine ersten Tage beim FC Bayern waren durchweg positiv, berichtete der Neuzugang zudem. "Ich habe es genossen und auch den anderen Jungs hat es gefallen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein", sagte er nach der ersten Trainingseinheit mit seinen Mitspielern.

"Ich habe sie schon mal getroffen, damals noch als Gegner. Jetzt sind wir Teamkameraden und ich bin froh, dass ich die Jungs kennenlernen konnte. Einige der Jungs kommen erst in ein paar Tagen dazu. Ich freue mich, sie dann auch kennenzulernen und mit ihnen in die Vorbereitung zu starten", so Mané voller Vorfreude.