Offiziell: FC Schalke 04 verkündet Abgang

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Rabbi Matondo verlässt den FC Schalke 04

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Rabbi Matondo verlässt den FC Schalke 04 endgültig. Der Flügelspieler wird seine Karriere in Schottland fortsetzen.

Der FC Schalke 04 gibt Rabbi Matondo an die Rangers aus Glasgow ab. Das bestätigte der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstagmittag offiziell. Über die Modalitäten des Transfers machten beide Vereine keine Angaben. Matondo erhält beim Europa-League-Finalisten einen Vierjahresvertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit war der 21-Jährige an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ausgeliehen. Dabei konnte der Waliser viel Eigenwerbung betreiben, erzielte dort in 26 Erstligaspielen starke neun Tore.

"Rabbi hat in Belgien eine sehr gute Saison gespielt. Dennoch haben wir offen mit ihm kommuniziert, dass wir ihn aus wirtschaftlicher Sicht nicht für die neue Saison einplanen können. Er ist damit hochprofessionell umgegangen. Nun wünschen wir ihm alles Gute für seine private und berufliche Zukunft", äußerte sich Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zum Verkauf. Matondo war ursprünglich bis 2023 an die Königsblauen gebunden.

Schalke-Kapitel für Matondo beendet

Damit ist das Schalke-Kapitel für den Flügelspieler vorzeitig beendet. Matondo war vor drei Jahren als 18-Jähriger nach Gelsenkirchen gekommen, hatte sich bei den Knappen aber nie richtig durchsetzen können. Insgesamt kam er in seiner Schalker Zeit nur auf 18 Startelf-Partien in der Bundesliga, war in den letzten eineinhalb Jahren bereits an Stoke City und zuletzt Cercle Brügge verliehen.

Zuletzt stand schon fest, dass der elfmalige walisische Nationalspieler beim FC Schalke keine Zukunft mehr hat, galt er doch im neuen Gehaltsgefüge der Königsblauen als deutlich zu teuer.

Dennoch hatte Matondo in den vergangenen Tagen noch unter Frank Kramer am Schalker Training teilgenommen.